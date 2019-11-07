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7 листопада • оновлено в 17:00
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"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна

2.6т Читати матеріал російською

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна.

У своєму творі, який Шнуров опублікував у Instagram, він висміяв заяву Путіна про "унікальну зброю", якою нібито володіє РФ.

"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна
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"Небагато, зате дружно": Шнуров висміяв росіян в їдкому вірші
Он сказал. Так в небесах Грозы засверкали. Мир качнулся на весах Под богиней Кали. На себя рванул бразды Власти не убудет. Может всем раздать п*зды, Но пока не будет.

"Геніально, як завжди", "Ракети-невидимки", "Найкращий поет", "Потужно", "Новий жанр нативна погроза", "Недоумкуватістю і відвагою?", "Краще замість унікальної зброї хвалився б багатим і задоволеним російським народом", – пишуть в мережі.

"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна
"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна
"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна
"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Шнуров також вирішив поглузувати з президента РФ Володимира Путіна і навіть отримав відповідь.

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Особи
Володимир Путін Сергій Шнуров
Місце
Росія
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