"Може всім дати п*зди!" Шнуров жорстко висміяв Путіна

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна.

У своєму творі, який Шнуров опублікував у Instagram, він висміяв заяву Путіна про "унікальну зброю", якою нібито володіє РФ.

Он сказал. Так в небесах Грозы засверкали. Мир качнулся на весах Под богиней Кали. На себя рванул бразды Власти не убудет. Может всем раздать п*зды, Но пока не будет.

"Геніально, як завжди", "Ракети-невидимки", "Найкращий поет", "Потужно", "Новий жанр – нативна погроза", "Недоумкуватістю і відвагою?", "Краще замість унікальної зброї хвалився б багатим і задоволеним російським народом", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Шнуров також вирішив поглузувати з президента РФ Володимира Путіна і навіть отримав відповідь.

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