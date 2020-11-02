Я написала комент до цієї статті і на мене налетіли шанувальники Кварталу, мовляв хіба так можна говорити, це ж дитина. Я сказала, що тато дівчинки принижує Україну і українців, це неправда?

А скажіть, дітям Віталія Кличка приємно, що їх батька, всесвітньо відомого спортсмена, в рідній країні, кварталец Кошовий постійно зображує обмеженим дебілом ?? Може у Кошового заслуг більше, ніж у Кличка? Може це Кошовий прославив Україну на весь світ як великий спортсмен ??

А дітям або батькам людей, яких вбивали на Майдані приємно, коли над ними знущався Квартал? А коли Кошовий стояв на стадіоні поруч з ветеранами війни та вдовами в футболці "По..уй", це теж норм? А як знущалися над українцями-зарабітчанамі, які орють день і ніч на будівництвах, щоб свої сім'ї прогодувати. За все в житті треба відповідати. Коли Ви ображаєте народ, який бореться і проливає кров, то не чекайте, що все Вас будуть любити і поважати. Ви самі винні, що над Вашими дітьми знущаються.