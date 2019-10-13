Може потрапити за ґрати: Бочкарьова вляпалася в черговий скандал

Російська актриса Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном в трусах вирішила відволіктися від галасу в пресі.
На своїй сторінці в Instagram зірка серіалу "Щасливі разом" розповіла шанувальникам, що відправилася в насичений гастрольний тур.
"Весь тиждень щодня різні спектаклі в різних містах... Переїзди, перельоти, викладаєшся на повну на сцені, і знову в дорогу", – розповіла Бочкарьова.
Наталя Бочкарьова відправилася на гастролі
Вечірня Москва
Більш того, актриса вирішила продемонструвати хейтерам, що з її здоров'ям все гаразд, не дивлячись на всі повідомлення в пресі про депресію, параліч обличчя й нервовий зрив. Зірка розповіла, що вирушила до стиліста, щоб освіжити зачіску. А на новому фото (дивіться нижче) Наталя виглядає абсолютно здоровою.
У свою чергу, Telegram-каналу Life передає, що зв'язався із джерелами в Міністерстві внутрішніх справ Росії, адже, судячи за даними ЗМІ, Бочкарьова сидить з підпискою про невиїзд.
"Нам сказали, що ніякої інформації про пересування артистки в них немає. Згідно із законом, якщо людина порушує підписку про невиїзд, то їй можуть змінити запобіжний захід на суворіший – аж до взяття під варту", – розповіли в каналі.
Весь тиждень щодня різні спектаклі в різних містах ... переїзди, перельоти, викладаєшся на повну на сцені і знову в дорогу 🛩🚄🚗🚌🚙 Якраз перед цим заїхала до @marinamytova в @mari_hair_msk побалувати своє волосся! 💇🏻♀️💁🏻♀️ Мариночка, ти як завжди на висоте👏🏻👍🏻😘 # трудовиебудні # натальябочкарева #nataliabochkareva #bochkareva # Бочкарьова # театр # гастролі # натальябочкарёва # любімаяработа
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн ховає у трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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