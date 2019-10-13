Може потрапити за ґрати: Бочкарьова вляпалася в черговий скандал

Російська актриса Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном в трусах вирішила відволіктися від галасу в пресі.

На своїй сторінці в Instagram зірка серіалу "Щасливі разом" розповіла шанувальникам, що відправилася в насичений гастрольний тур.

"Весь тиждень щодня різні спектаклі в різних містах... Переїзди, перельоти, викладаєшся на повну на сцені, і знову в дорогу", – розповіла Бочкарьова.

Наталя Бочкарьова відправилася на гастролі Вечірня Москва

Більш того, актриса вирішила продемонструвати хейтерам, що з її здоров'ям все гаразд, не дивлячись на всі повідомлення в пресі про депресію, параліч обличчя й нервовий зрив. Зірка розповіла, що вирушила до стиліста, щоб освіжити зачіску. А на новому фото (дивіться нижче) Наталя виглядає абсолютно здоровою.

У свою чергу, Telegram-каналу Life передає, що зв'язався із джерелами в Міністерстві внутрішніх справ Росії, адже, судячи за даними ЗМІ, Бочкарьова сидить з підпискою про невиїзд.

"Нам сказали, що ніякої інформації про пересування артистки в них немає. Згідно із законом, якщо людина порушує підписку про невиїзд, то їй можуть змінити запобіжний захід на суворіший – аж до взяття під варту", – розповіли в каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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