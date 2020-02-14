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14 лютого • оновлено в 13:44
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Може нашкодити репутації: Маркл показала раніше заборонене відео

1.2т
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Дружина принца Гаррі Меган Маркл, після відмови від виконання королівських обов'язків і переїзду в Канаду, показала відео, яке раніше забороняв їй публікувати Букінгемський палац.

Ролик оприлюднений в офіційному акаунті герцога і герцогині Сассекських SussexRoyal в Instagram.

Меган Маркл

Меган Маркл

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На відео, яке було знято в серпні 2019 року, Маркл спілкується з головним редактором британського журналу Vogue Едвардом Еннінфулом.

Earlier today @edward_enninful, the Editor in Chief of @britishvogue shared: "#ForcesForChange, guest edited by The Duchess of Sussex @SussexRoyal, was our fastest-selling issue in the history of #BritishVogue (sold out in 10 days) and the biggest -selling issue of the past decade. I can not wait to see what 2020 has in store ... "• To celebrate, we wanted to share this never before seen video behind the scenes with Edward and The Duchess of Sussex on the creation of this special issue . Please note, this was filmed last August in London. Congratulations to all of those who took part in the 2019 September issue, and huge thanks to those who supported and helped make this a success ! Video credit: Directed by @kloss_films Copyright @sussexroyal

Публікація від The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Як пише видання The Sun, в Букінгемському палаці порахували, що в ролику Маркл постає в надто неформальному образі і це може нашкодити репутації королівської сім'ї.

Може нашкодити репутації: Маркл показала раніше заборонене відео

Скріншот з відео

Може нашкодити репутації: Маркл показала раніше заборонене відео

Скріншот з відео

Може нашкодити репутації: Маркл показала раніше заборонене відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Меган Маркл
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