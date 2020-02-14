Може нашкодити репутації: Маркл показала раніше заборонене відео

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, після відмови від виконання королівських обов'язків і переїзду в Канаду, показала відео, яке раніше забороняв їй публікувати Букінгемський палац.

Ролик оприлюднений в офіційному акаунті герцога і герцогині Сассекських SussexRoyal в Instagram.

Меган Маркл

На відео, яке було знято в серпні 2019 року, Маркл спілкується з головним редактором британського журналу Vogue Едвардом Еннінфулом.

Як пише видання The Sun, в Букінгемському палаці порахували, що в ролику Маркл постає в надто неформальному образі і це може нашкодити репутації королівської сім'ї.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорської династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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