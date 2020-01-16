"Може бабуся, а може Зеленський": з'явилося повне відео з жартами Галкіна про Путіна і Україну

Російський шоумен Максим Галкін під час одного з концертів пожартував про вибори в Росії і про свої плани стати президентом.

Повне відео виступу Галкіна було опубліковане в Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Галкін nvdaily.ru

"Я став несподівано відомим, бо одна жінка в Новосибірську знімає всі концерти, які бачить. Всі інші концерти якось не зайшли, а мій вона виклала, і я став справді відомим. Раніше тебе міг прославити "Перший канал", а тепер – проста Лариса Шестакова з Новосибірська. Вона зняла, виклала, тут-таки мільйони переглядів, тисячі коментарів: "Максиме, ви ще такий молодий, навіщо вам це? Вам ще жити і жити". Гаразд це, а коментарі: "Ми вас підтримаємо, ми за вас проголосуємо". Страшно так, ти ще нікуди не висувався, а за тебе в нашій країні вже готові голосувати", – каже шоумен.

Максим Галкін onsmi.ru

"Приємно, що люди досі вірять, що вони щось вирішують на виборах. Це доводить, що демократія у нас проросла у суспільство. Звісно ж, після цього посипалися коментарі, я чесно відповів, що не маю наміру ставати президентом Росії. Тут же хтось написав: "А президентом України?" А там же не знаєш, хто це написав: може проста бабуся з України, може хтось, щоб зіпхнути мене звідси, а може і сам Зеленський, він же сказав, що втомився", – пожартував Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Галкін жорстко пройшовся по російської владі. Він дав сольний гумористичний концерт у Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну. Галкін зазначив, що треба більше уваги приділяти проблемам у власній країні.

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