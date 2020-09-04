Мозгова про протести зірок через заборону концертів: влаштували "шапіто" біля Кабміну

Українська продюсерка Олена Мозгова висловилася про протести, які влаштували під Кабміном зірки і представники музичної індустрії 3 вересня.

Мозгова розкритикувала учасників акції "Нас не чують" і зазначила, що більшість з них могли б самостійно поцікавитися у нинішньої влади про заборону концертів і музичних заходів. Пост опублікований на особистій сторінці Facebook.

Також протести вона назвала "шапіто", "маніпуляцією і трешем".

Продюсерка обурилася через протести зірок в Україні. Facebook Олени Мозгової

"А навіщо ці маніпуляції і треш? Шапіто у всьому! Громадяни артисти, так ви ж за нього агітували і голосували! Ви співали на його "святах"! Навіщо ці обурення через "індустрію", яка вмирає? Просто задайте питання в лоб або в очі, або ще якось! Бл*, вони мітинги будують біля Кабміну! Нах*ра?" – висловилася продюсерка.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Полякова обурилася, що її концерт 1 вересня в Білій Церкві скасували, а в той час у Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки. Також артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, у якої попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.

Оля Полякова на акції протесту біля Кабміну. Пресслужба

З цієї причини українські зірки та діячі музичної індустрії прийшли під будівлю Кабміну з акцією протесту під назвою "Нас не чують". Артисти виступили проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 1 листопада. Через погіршення ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах незалежно від рівня епідемічної небезпеки, заборонено проведення дискотек, концертів і роботу нічних клубів.