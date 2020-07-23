MOZGI презентували відвертий кліп на трек, який "підірвав" TikTok
Кадр із кліпу Chica Bamboni. Пресслужба групи MOZGI
Популярний український гурт MOZGI випустив відвертий кліп до пісні Chica Bamboni, яка раніше "підірвала" соціальну мережу TikTok.
Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту. Незадовго до цього MOZGI запустили челлендж у TikTok, де під біти нового треку демонстрували прості танцювальні рухи. Відео челенджу зібрало понад 30 млн переглядів. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба гурту (дивіться кліп у кінці новини).
У новому кліпі від режисера Алана Бадоєва учасники бенду MOZGI Потап, Позитив і Дядя Вадя постали в образах бруталів і хуліганів шоу-бізнесу. Пікантності ролику додали сексуальні танцівниці.
Кадр із кліпу Chica Bamboni (MOZGI) Пресслужба MOZGI
"Ми хотіли оновити не тільки аудіо-, але і відео-MOZGI. І коли культовий режисер Алан Бадоєв почув трек, то дуже "приколовся"! Алан – це геніальність і фантастика, режисер зі своїм стилем, характером зйомки і підходом до режисури. Він тонко відчув нас як персонажів і показав у кліпі класних брутальних чуваків, які оцінюють, взаємодіють, кайфують і танцюють із сhica-ми", – розповіли учасники колективу.
Як знімався кліп Chica Bamboni Пресслужба MOZGI
Кадр із кліпу Chica Bamboni Пресслужба MOZGI
Кадр із кліпу Chica Bamboni Пресслужба MOZGI
Відзначимо, що раніше в мережу злили відверте фото фронтмена гурту MOZGI Потапа зі стриптизеркою. Як з'ясувалося пізніше, кадр був зафіксований під час зйомок кліпу Chica Bamboni.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами низку співаків, учених, військових, діячів культури та інших. Зокрема, звання заслуженого артиста України отримав Потап.