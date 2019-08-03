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"Моя Росія сидить у тюрмі!" Популярний російський музикант заспівав про мертвого Путіна й Україну

4.1т Читати матеріал російською

Вокаліст рок-групи "Порнофильмы" Володимир Котляров випустив пісню "Все пройдет", жорстко критикуючу путінський режим у Росії та недавні розгони мирних протестів у декількох містах країни.

Акустичну версію композиції, виконану самотужки, росіянин опублікував на YouTube-сторінці своєї групи (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Уже кожен розуміє, що Росія з кожною новою нахабною витівкою гопників, що узурпували владу, ще глибше провалюється на дно", – сказано в підписі до відео.

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Володимир Котляров

Володимир Котляров

Скрін відео

Відзначимо, ідея пісні – показати, що нічого не є вічним, в тому числі й нинішня ситуація в РФ.

У тексті є натяк на главу країни Володимира Путіна: "В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь – просто мертвый старик".

Крім того, є згадка про окуповані українські території, Севастополь, Донецьк і Луганськ, які також "пройдуть".

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Далі наводимо уривок з пісні:

Это точно пройдет! С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет!

Какой же черный нам выпал век А мне мерещится вдалеке Былой надежды забытый свет Так верь же мне Это точно пройдет...

Володимир Котляров

Володимир Котляров

КП

"Іноді мені стає страшно від думок, що це ніколи не закінчиться: нечисть ніколи не покине адміністративних кабінетів, більшій частині населення немає діла до цієї справи, вони просто намагаються якось вижити.

Але все-таки важливо пам'ятати – не буває нічого вічного: і режими змінюються, і диктатори помирають, як і всі люди, і в слід за найбільш смутними часами завжди настає відлига", – пояснив Котляров ідею.

"Моя Росія сидить у тюрмі!" Популярний російський музикант заспівав про мертвого Путіна й Україну

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
музика протест Україна видео Новини Росії
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Государственнлсть Украины умрёт на порядок быстрее Путина)))
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hunt andres
hunt andres
"В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь – просто мертвый старик". Вообще-то, это в Владимире Ульянове:-)))
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Это просто городской сумасшедший! Кто то ещё слышал про эту "порнофильмы"???
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