"Моя Росія сидить у тюрмі!" Популярний російський музикант заспівав про мертвого Путіна й Україну

Вокаліст рок-групи "Порнофильмы" Володимир Котляров випустив пісню "Все пройдет", жорстко критикуючу путінський режим у Росії та недавні розгони мирних протестів у декількох містах країни.
Акустичну версію композиції, виконану самотужки, росіянин опублікував на YouTube-сторінці своєї групи (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
"Уже кожен розуміє, що Росія з кожною новою нахабною витівкою гопників, що узурпували владу, ще глибше провалюється на дно", – сказано в підписі до відео.
Володимир Котляров
Скрін відео
Відзначимо, ідея пісні – показати, що нічого не є вічним, в тому числі й нинішня ситуація в РФ.
У тексті є натяк на главу країни Володимира Путіна: "В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь – просто мертвый старик".
Крім того, є згадка про окуповані українські території, Севастополь, Донецьк і Луганськ, які також "пройдуть".
Далі наводимо уривок з пісні:
Это точно пройдет! С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет!
Какой же черный нам выпал век А мне мерещится вдалеке Былой надежды забытый свет Так верь же мне Это точно пройдет...
Володимир Котляров
КП
"Іноді мені стає страшно від думок, що це ніколи не закінчиться: нечисть ніколи не покине адміністративних кабінетів, більшій частині населення немає діла до цієї справи, вони просто намагаються якось вижити.
Але все-таки важливо пам'ятати – не буває нічого вічного: і режими змінюються, і диктатори помирають, як і всі люди, і в слід за найбільш смутними часами завжди настає відлига", – пояснив Котляров ідею.
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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