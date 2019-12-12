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12 грудня • оновлено в 17:21
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Мовою жестів: Зеленська вперше публічно звернулася до українців. Відео

1.8т
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Перша леді України Олена Зеленська вперше звернулася до українців. Так, вона записала відеозвернення, в якому говорила на мові жестів.

Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі Офісу президента України. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Скріншот з відео

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"Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, сьогодні я не можу бути поруч з вами, тому я вирішила записати це відео. Я бажаю вам перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України, оскільки те, як ви презентуєте нашу країну на світових спортивних аренах - це престиж країни. Буду вболівати за вас. Повертайтеся з перемогами", - сказала Зеленська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українська журналістка детально розібрала образи Зеленської під час її поїздки до Литви та Естонії.

Одне з вигідних із точки зору стилю вбрання – ансамбль із бежевого пальто, блузи та штанів. Як стало відомо у мережі, верхній одяг коштує 30 тисяч гривень.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Олена Зеленська
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