Мовою жестів: Зеленська вперше публічно звернулася до українців. Відео

Перша леді України Олена Зеленська вперше звернулася до українців. Так, вона записала відеозвернення, в якому говорила на мові жестів.

Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі Офісу президента України. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Олена Зеленська Скріншот з відео

"Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, сьогодні я не можу бути поруч з вами, тому я вирішила записати це відео. Я бажаю вам перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України, оскільки те, як ви презентуєте нашу країну на світових спортивних аренах - це престиж країни. Буду вболівати за вас. Повертайтеся з перемогами", - сказала Зеленська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українська журналістка детально розібрала образи Зеленської під час її поїздки до Литви та Естонії.

Одне з вигідних із точки зору стилю вбрання – ансамбль із бежевого пальто, блузи та штанів. Як стало відомо у мережі, верхній одяг коштує 30 тисяч гривень.

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