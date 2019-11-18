"Мовчимо через Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелєву після публічного глузування

Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, телеведучий Дмитро Шепелєв публічно посміявся з телеведучої Лери Кудрявцевої.

Так, у своєму Instagram Шепелєв опублікував фото з коханою Катериною Тулуповою, якій нещодавно зробив пропозицію. У коментарях під публікацією одна з підписниць звинуватила телеведучого в нетрадиційній орієнтації, на що шоумен відповів:

"Нє, ну зрозуміло, що це прикриття, я Лері пропонував, але вона не змогла".

Багато хто дійшов висновку, що такою відповіддю Шепелєв натякнув на роман Кудрявцевої з Лазарєвим, про нетрадиційну орієнтацію якого вже давно говорять у росЗМІ.

Лера не змовчала і відреагувала на коментар Дмитра у своєму Instagram:

"Сьогодні три новини дізналася: що ти є в Instagram, що я в тебе заблокована, і що ти пишеш про мене. Може, і мені почати писати про тебе? А то ми все мовчимо, але тільки через Платона".

Дмитро Шепелєв Старх

Лера Кудрявцева КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведучий Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнерку Катерину Тулупову.

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