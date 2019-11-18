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18 листопада • оновлено в 12:40
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"Мовчимо через Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелєву після публічного глузування

1.5т
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Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, телеведучий Дмитро Шепелєв публічно посміявся з телеведучої Лери Кудрявцевої.

Так, у своєму Instagram Шепелєв опублікував фото з коханою Катериною Тулуповою, якій нещодавно зробив пропозицію. У коментарях під публікацією одна з підписниць звинуватила телеведучого в нетрадиційній орієнтації, на що шоумен відповів:

"Нє, ну зрозуміло, що це прикриття, я Лері пропонував, але вона не змогла".

"Мовчимо через Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелєву після публічного глузування
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Багато хто дійшов висновку, що такою відповіддю Шепелєв натякнув на роман Кудрявцевої з Лазарєвим, про нетрадиційну орієнтацію якого вже давно говорять у росЗМІ.

Лера не змовчала і відреагувала на коментар Дмитра у своєму Instagram:

"Сьогодні три новини дізналася: що ти є в Instagram, що я в тебе заблокована, і що ти пишеш про мене. Може, і мені почати писати про тебе? А то ми все мовчимо, але тільки через Платона".

"Мовчимо через Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелєву після публічного глузування
Дмитро Шепелєв

Дмитро Шепелєв

Старх

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведучий Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнерку Катерину Тулупову.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особи
Лера Кудрявцева Дмитро Шепелєв
Місце
Росія
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