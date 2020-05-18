"Мовчала багато років!" Кароль заінтригувала шанувальників пікантним фото

Крістіна Долматова люди 16:20, 18.05.2020

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком і заявила, що приготувала для них "особливі сюрпризи".

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в напівпрозорій сукні-кольчузі сріблястого кольору.

Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol

"Сцена – моя пристрасть, спокій – моє натхнення. Я приготувала вам особливі сюрпризи про те, про що мовчала багато років", – написала Кароль.

Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком. На ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги.

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