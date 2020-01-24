Моргенштерн виявився хворим

Російський хип-хоп виконавець Алішер Моргенштерн розповів про свої проблеми з психікою, в зв'язку з чим він вживає алкогольні напої.

У сторіс свого Instagram -аккаунта Morgenstern заявив, що в ті моменти, коли йому вдається заснути тверезим, його турбують сонний параліч і галюцинації.

"Я коли засинаю тверезий, я починаю бачити сон, потім все це переходить в сонний параліч. Неприємна ху*ня. А потім, як параліч відпускає, я відкриваю очі і всюди бачу галюцинації", - запевняє артист.

За його словами, подібний стан може тривати декілька хвилин, під час яких Моргенштерн спостерігає фігуру тварини.

"Приблизно ще хвилин 5-10. Тобто, я дивлюся на стіну, я бачу як щось там або мультики якісь ... сьогодні я бачив якусь тварь неприємну, типу рептилію ... яку еб*шать ось так, і типу очі закриєш – ти все одно її бачиш ... подивишся в інше місце, а вона все одно там. вона рухається, вона більше стає ", - сказав музикант, підкресливши, вищевказані проблеми є причиною його алкоголізму.

Раніше Моргенштерну послідував ряд погроз від Миколи Баскова на шоу Максима Галкіна.

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