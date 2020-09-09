Моргенштерн раптово отримав премію "Жінка року": розгорівся скандал
Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) отримав премію "Жінка року" від глянцевого журналу Moda Topical. Після нагородження музикант жбурнув подарований букет у журналістів.
Інцидент викликав хвилю критики в мережі і серед інших артистів. Зокрема, телеведуча Ксенія Бородіна розкритикувала рішення організаторів і змусила Моргенштерна покинути церемонію. Про це повідомив Telegram-канал Super (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, за нагородою 22-річний музикант з'явився в шовковому халаті, хутряній накидці і крислатому капелюсі.
"Я переодягнувся в жінку, тому що люблю веселитися, спасибі!" – заявив зі сцени Моргенштерн.
Зі свого боку телеведуча Ксенія Бородіна висловилася, що "не хоче прокидатися в цьому світі, де "Жінкою року" стає Моргенштерн".
"У нас що, жінки на Русі перевелися?" – обурилася вона.
У відповідь репер показав їй статуетку і пішов із залу. У мережі також були обурені врученням жіночої премії скандальному реперу.
"Це що взагалі за пи**ець в нашій країні просувають? Більше, мабуть, нічим здивувати..." – розкритикували премію користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські репери Елджей і Моргенштерн представили кліп на спільний трек Lollipop. Фанати звинуватили музикантів у плагіаті хіта "Песенка" гурту "Руки Вверх".