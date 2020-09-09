Моргенштерн раптово отримав премію "Жінка року": розгорівся скандал

Олена Кордунова Люди 10:27, 9.09.2020 Оновлено: 10:46, 9.09.2020

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) отримав премію "Жінка року" від глянцевого журналу Moda Topical. Після нагородження музикант жбурнув подарований букет у журналістів.

Інцидент викликав хвилю критики в мережі і серед інших артистів. Зокрема, телеведуча Ксенія Бородіна розкритикувала рішення організаторів і змусила Моргенштерна покинути церемонію. Про це повідомив Telegram-канал Super (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, за нагородою 22-річний музикант з'явився в шовковому халаті, хутряній накидці і крислатому капелюсі.

Моргенштерн став "Жінкою року" в Росії.
Instagram Felix Grozdanov

"Я переодягнувся в жінку, тому що люблю веселитися, спасибі!" – заявив зі сцени Моргенштерн.

Зі свого боку телеведуча Ксенія Бородіна висловилася, що "не хоче прокидатися в цьому світі, де "Жінкою року" стає Моргенштерн".

"У нас що, жінки на Русі перевелися?" – обурилася вона.

У відповідь репер показав їй статуетку і пішов із залу. У мережі також були обурені врученням жіночої премії скандальному реперу.

У мережі розкритикували репера.
Instagram Felix Grozdanov
Користувачі мережі розкритикували нагородження музиканта.
Instagram Felix Grozdanov
У мережі обурилися через вручення премії "Жінка року" Моргенштерну.
Instagram Моргенштерна
Вручення премії "Жінка року" Моргенштерну викликало хвилю критики.
Instagram Моргенштерна

"Це що взагалі за пи**ець в нашій країні просувають? Більше, мабуть, нічим здивувати..." – розкритикували премію користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські репери Елджей і Моргенштерн представили кліп на спільний трек Lollipop. Фанати звинуватили музикантів у плагіаті хіта "Песенка" гурту "Руки Вверх".

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