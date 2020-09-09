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Моргенштерн раптово отримав премію "Жінка року": розгорівся скандал

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,8 т.
Моргенштерн виграв у номінації 'Найсильніша жінка року'

Моргенштерн виграв у номінації "Найсильніша жінка року". rolld.ru

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) отримав премію "Жінка року" від глянцевого журналу Moda Topical. Після нагородження музикант жбурнув подарований букет у журналістів.

Інцидент викликав хвилю критики в мережі і серед інших артистів. Зокрема, телеведуча Ксенія Бородіна розкритикувала рішення організаторів і змусила Моргенштерна покинути церемонію. Про це повідомив Telegram-канал Super (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, за нагородою 22-річний музикант з'явився в шовковому халаті, хутряній накидці і крислатому капелюсі.

Моргенштерн став "Жінкою року" в Росії.

Моргенштерн став "Жінкою року" в Росії. Instagram Felix Grozdanov

"Я переодягнувся в жінку, тому що люблю веселитися, спасибі!" – заявив зі сцени Моргенштерн.

Зі свого боку телеведуча Ксенія Бородіна висловилася, що "не хоче прокидатися в цьому світі, де "Жінкою року" стає Моргенштерн".

"У нас що, жінки на Русі перевелися?" – обурилася вона.

У відповідь репер показав їй статуетку і пішов із залу. У мережі також були обурені врученням жіночої премії скандальному реперу.

У мережі розкритикували репера.

У мережі розкритикували репера. Instagram Felix Grozdanov

Користувачі мережі розкритикували нагородження музиканта.

Користувачі мережі розкритикували нагородження музиканта. Instagram Felix Grozdanov

У мережі обурилися через вручення премії "Жінка року" Моргенштерну.

У мережі обурилися через вручення премії "Жінка року" Моргенштерну. Instagram Моргенштерна

Вручення премії "Жінка року" Моргенштерну викликало хвилю критики.

Вручення премії "Жінка року" Моргенштерну викликало хвилю критики. Instagram Моргенштерна

"Це що взагалі за пи**ець в нашій країні просувають? Більше, мабуть, нічим здивувати..." – розкритикували премію користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські репери Елджей і Моргенштерн представили кліп на спільний трек Lollipop. Фанати звинуватили музикантів у плагіаті хіта "Песенка" гурту "Руки Вверх".

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