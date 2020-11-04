Скандальний російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив, що не лізе в політику і воліє займатися виключно своїм життям.

Так, за словами артиста, попри те, що він раніше вважав себе опозиціонером, зараз йому все одно на дії влади та їхній вплив на суспільство. Аргументуючи свою позицію, Моргенштерн заявив, колись вірив у справедливість й рівність, а потім "зрозумів, що зі світом абсолютно марно боротися" і, щоб жити, потрібно "просто приймати все". До речі, у своїй промові репер також назвав президента РФ Володимира Путіна "красунчиком". Про це йшла мова в інтерв'ю для програми "вДудь" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну бля*ь, я не лізу в політику, мені вона до пі*ди, якщо чесно. У нас це настільки темний і брудний світ, що я буду цуратися, не хочу влазити. Там не працюють людські відносини... Я був опозиціонером, а зараз говорю, що Путін красунчик. Раніше я вірив у справедливість. В те, що всі повинні бути рівні, чесні, все повинно бути по закону. А потім зрозумів, що зі світом марно боротися, в цьому немає ніякого сенсу. Щоб жити, є всього 1 спосіб – просто приймати все. Якщо щось якось працює – воно так і працює. Я перестав ділити світ для себе на "добре" і "погано". Якщо щось відбувається – значить воно відбувається. Я займаюся своїм життям, а на життя інших людей і суспільства в цілому, мені, на жаль, дорогі панове, до пі*ди. Я став йоб*ною терпилою", – заявив Моргенштерн.

Коментуючи конкретні слова "Путін – красунчик", репер пояснив: він висловлюється так не тому, що президент "зробив щось для країни круте або чудово править", а тому що він просто вважає його "потужним мужиком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний репер і блогер Алішер Моргенштерн потрапив до рейтингу "30 найбільш перспективних росіян до 30 років" за версією видання Forbes. Він посів перше місце в категорії "Музика", тим самим ставши успішним молодим музикантом Росії.