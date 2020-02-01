Моргенштерн побив рекорд Оксімірона і викликав захоплення

Скандальний російський виконавець Алішер Моргенштерн (Morgenshtern) з'явився на шоу "Вечірній Ургант", де здивував людей своєю поведінкою.

Він напрочуд утримувався від лайок і пив багато води.

Відзначається, що виконавець прийшов на програму разом зі своїм продюсером Славою Марлоу, традиційно заспівав разом з Іваном Ургантом.

В ході ефіру Алішер часто тягнувся до чашки з водою, внаслідок чого нарвався на порівняння з Мироном Федоровим (Oxxxymiron), який в 2015 році став негласним рекордсменом за кількістю випитої води.

Оксімірон у Урганта

Моргенштерн теж часто тягнеться до води, зокрема, на 2:39 і 4:32 відео:

Шанувальники жартують з цього приводу і цікавляться, як в чашку могло поміститися стільки води:

Крім того, здивувалися, як Алішер, відомий своєю невихованою поведінкою і лайками, зміг втриматися від нецензурної лексики під час ефіру, - захоплення щодо цього підтримали тисячі чоловік.

Також дивіться, яке інтимне фото Оксімірона показали в мережі на його день народження напередодні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!