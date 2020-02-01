Моргенштерн побив рекорд Оксімірона і викликав захоплення

Скандальний російський виконавець Алішер Моргенштерн (Morgenshtern) з'явився на шоу "Вечірній Ургант", де здивував людей своєю поведінкою.
Він напрочуд утримувався від лайок і пив багато води.
Відзначається, що виконавець прийшов на програму разом зі своїм продюсером Славою Марлоу, традиційно заспівав разом з Іваном Ургантом.
В ході ефіру Алішер часто тягнувся до чашки з водою, внаслідок чого нарвався на порівняння з Мироном Федоровим (Oxxxymiron), який в 2015 році став негласним рекордсменом за кількістю випитої води.
Оксімірон у Урганта
Моргенштерн теж часто тягнеться до води, зокрема, на 2:39 і 4:32 відео:
Шанувальники жартують з цього приводу і цікавляться, як в чашку могло поміститися стільки води:
Крім того, здивувалися, як Алішер, відомий своєю невихованою поведінкою і лайками, зміг втриматися від нецензурної лексики під час ефіру, - захоплення щодо цього підтримали тисячі чоловік.
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