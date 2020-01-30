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30 січня • оновлено в 08:40
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Моргенштерн після проблем зі здоров'ям вирішив здати аналізи на ВІЛ і гепатит

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Скандальний співак Алішер Моргенштерн, відомий своїми любовними пригодами, був змушений здати аналізи на наявність ВІЛ-інфекції та гепатиту.

Про це артист розповів шанувальникам в Сторіс свого Інстаграм.

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Моргенштерн виявився хворим

Панове, мені щойно прийшли аналізи. І у мене немає ВІЛ, немає гепатиту, Ні*уя немає!", - радісно закричав співак.

Він додав, що здоровий, тому запропонував прихильницям продовжити інтимні утіхи.

Моргенштерн після проблем зі здоров'ям вирішив здати аналізи на ВІЛ і гепатит

"I am health (я здоровий - ред). Дівчата, продовжуємо секс", - написав Алішер.

Моргенштерн після проблем зі здоров'ям вирішив здати аналізи на ВІЛ і гепатит

Раніше Моргенштерн розповів всім про свої проблеми з психікою.

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