"Моральна потворність не лікується": близьких Завортнюк розлютили чутки про актрису в росЗМІ

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, написали гнівне звернення до росЗМІ.
На сторінці підтримки актриси в Instagram близькі опублікували пост, в якому розкритикували журналістів одного з порталів, які написали про те, що у Заворотнюк нібито немає раку і вона "танцює на жердині".
Анастасія Заворотнюк
eg.ru
"Таким, як ви, не подають руки. З такими, як ви, соромно спілкуватися, працювати, навіть просто бути знайомим. Після таких, як ви, хочеться продезінфікувати приміщення. Шкода, що моральна потворність не лікується. І ось такі істоти, які не навчилися нічому, окрім як мукати з кущів, мешкають десь поруч з нами", — йдеться в повідомленні.
Instagram @podderzhka_azavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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