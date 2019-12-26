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26 грудня • оновлено в 15:35
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"Моральна потворність не лікується": близьких Завортнюк розлютили чутки про актрису в росЗМІ

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Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, написали гнівне звернення до росЗМІ.

На сторінці підтримки актриси в Instagram близькі опублікували пост, в якому розкритикували журналістів одного з порталів, які написали про те, що у Заворотнюк нібито немає раку і вона "танцює на жердині".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

eg.ru

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"Таким, як ви, не подають руки. З такими, як ви, соромно спілкуватися, працювати, навіть просто бути знайомим. Після таких, як ви, хочеться продезінфікувати приміщення. Шкода, що моральна потворність не лікується. І ось такі істоти, які не навчилися нічому, окрім як мукати з кущів, мешкають десь поруч з нами",йдеться в повідомленні.

"Моральна потворність не лікується": близьких Завортнюк розлютили чутки про актрису в росЗМІ

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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