"Моральна потворність не лікується": близьких Завортнюк розлютили чутки про актрису в росЗМІ

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, написали гнівне звернення до росЗМІ.

На сторінці підтримки актриси в Instagram близькі опублікували пост, в якому розкритикували журналістів одного з порталів, які написали про те, що у Заворотнюк нібито немає раку і вона "танцює на жердині".

Анастасія Заворотнюк eg.ru

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"Таким, як ви, не подають руки. З такими, як ви, соромно спілкуватися, працювати, навіть просто бути знайомим. Після таких, як ви, хочеться продезінфікувати приміщення. Шкода, що моральна потворність не лікується. І ось такі істоти, які не навчилися нічому, окрім як мукати з кущів, мешкають десь поруч з нами", — йдеться в повідомленні.

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

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