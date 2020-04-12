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12 квітня • оновлено в 12:48
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Монсеррат Кабальє могло бути 87: якою була легенда опери в молодості

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Іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє 12 квітня могла б відзначити своє 87-річчя. Вона померла в лікарні 6 жовтня 2018 року в Барселоні у віці 85 років.

До дня народження оперної діви OBOZREVATEL пропонує згадати, як Монсеррат Кабальє виглядала в молодості і як змінювалася протягом усього її життя.

Монсеррат Кабальє

Монсеррат Кабальє

Getty Images

Монсеррат Кабальє (справжнє ім'я Марія де Монсеррат Вівіана Консепсьон Кабальє-і-Фолк) народилася 12 квітня 1933 року в Барселоні.

Вона прославилася своєю технікою бельканто і ролями в класичних італійських операх Пуччіні, Белліні і Доніцетті.

Монсеррат Кабальє виконувала найрізноманітніші партії – від Паміни до Ізольди, від Ельвіри до Турандот. Також оперна діва відома за спільним альбомом з вокалістом групи Queen Фредді Мерк'юрі – Barcelona (1988).

Монсеррат Кабальє і Фредді Мерк'юрі

Монсеррат Кабальє і Фредді Мерк'юрі

Getty Images

Багатьох цікавило, в чому секрет голосу Монсеррат, адже з роками він залишався таким же дзвінким і тонким, як і в момент піку її популярності, коли співачці було 32.

Вона не приховувала, що робила для цього спеціальну дихальну гімнастику, якої її навчили ще в консерваторії. Для цього співачці, крім основних репетицій, необхідно було приділяти по дві години на день.

Монсеррат Кабальє в молодості

Монсеррат Кабальє в молодості

wikipedia.org

Монсеррат Кабальє в молодості

Монсеррат Кабальє в молодості

Getty Images

Монсеррат Кабальє в молодості

Монсеррат Кабальє в молодості

Getty Images

У молодості Кабальє потрапила в автокатастрофу і після отриманої травми голови стала стрімко набирати вагу. Так, у її мозку відключилися рецептори, які відповідають за ліпідний обмін.

Сама Монсеррат пояснювала це так: коли вона випивала стакан води, організм реагував на нього так, ніби вона з'їла шматок пирога.

Монсеррат Кабальє в молодості

Монсеррат Кабальє в молодості

EAST NEWS

Монсеррат Кабальє з чоловіком і сином в Мілані, 1971 рік

Монсеррат Кабальє з чоловіком і сином в Мілані, 1971 рік

wikipedia.org

Монсеррат Кабальє з чоловіком

Монсеррат Кабальє з чоловіком

Getty Images

Останні десять років Монсеррат Кабальє пересувалася за допомогою милиць або інвалідного візка. Після автомобільної аварії в 2002 році у неї з'явилися проблеми з ногами.

Легенда опери померла в лікарні 6 жовтня 2018 року в Барселоні у віці 85 років.

Незадовго до смерті, в червні 2018 року Монсеррат Кабальє побувала на шоу "Вечірній Ургант" в Москві. Ось як вона виглядала:

А в свій останній день народження, 12 квітня 2018 співачка приїжджала до Києва. Привітання Монсеррат Кабальє адресували багато відомих українців.

Так, для оперної діви заспівала українська легенда Ніна Матвієнко, а ведуча Катерина Осадча привітала Монсеррат з ювілеєм і навчила співати "Многая літа". Відео останнього приїзду легенди до Києва дивіться тут.

Монсеррат Кабальє в Україні

Монсеррат Кабальє в Україні

Getty Images

Як писав раніше OBOZREVATEL, життя знаменитої артистки було настільки ж незвичайним, як і її голос. Читайте найдивовижніші факти про світову легенду.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Блог шоубіз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Блог шоубіз
Місце
Іспанія
Теги
день народження музика люди шоу-бизнес шоу
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