Українська травесті-діва зробила потужну заяву про Росію: Скабєєва огризнулася

Українська травесті-діва Монро заявила, що не поїде в Росію, поки під контроль України не повернутися всі окуповані території, чим розлютила пропагандистку Ольгу Скабєєву.

Російська журналістка розмістила відео з артисткою на своїх сторінках у соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"З 2013 року жодного разу не була в Росії і не планую, поки конфлікт на Донбасі, поки анексований Крим, їхати туди, навіть із туристичним форматом", – сказала Монро в ефірі телеканалу ICTV.

Монро розлютила Скабєєву словами про РФ

"Велика, звичайно, втрата", – вирішила показати дотепність пропагандистка. Сама Монро таку пильну увагу з боку Скабєєвойї розцінила як відмінний піар.

Відреагував на те, що відбувається, і український політолог Олексій Голобуцький. "Руссо-пропаг*ндонці Скабєєвій здалися дуже кумедними слова української травесті-діви Монро про неприпустимість їздити на заробітки в РФ до кінця війни. Ну, так – принциповість Монро дійсно повинна здаватися Скабєєвій дивною на тлі звичних для Росії Лорак, Повалій, Ротару та інших. Той незручний момент, коли в порівнянні з Монро все ж Ротару і Лорак – п**ри ", – написав він у Telegram-каналі.

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