Моніці Левінскі – 47: як склалося життя найскандальнішої коханки світу

У четвер, 23 липня, свій день народження відзначає "найскандальніша коханка світу" Моніка Левінскі, яка прославилася після знаменитого американського секс-скандалу з президентом Біллом Клінтоном. Їй виповнилося 47 років.

Майже 22 роки тому Моніка Левінскі виявилася, сама того не бажаючи, однією з найвідоміших жінок в світі. Тоді в пресі з'явилися інтимні подробиці її роману з американським президентом Клінтоном. Цей скандал, що закінчився судовим розглядом, серйозно вплинув на подальшу біографію і Моніки Левінскі, і Білла Клінтона, і його дружини Клінтона – Хілларі Клінтон. OBOZREVATEL вирішив згадати, що тоді трапилося і як живе зараз Моніка Левінскі.

Моніка Левінскі і Білл Клінтон Вікіпедія

Американська модельєр, соціальний психолог, підприємець, медійна персона Моніка Семілл Левінскі народилася 23 липня 1973 року в Сан-Франциско. Закінчивши школу, Моніка вступила до коледжу Льюїса і Кларка (Портленд, штат Орегон), де вивчала психологію. Вибір професії багато в чому був зумовлений бажанням побороти власні комплекси.

Моніка Левінскі в молодості і зараз Сплетник

За спогадами її друзів, Моніці це вдалося повною мірою. Вона стала більш яскравою, розкутою, товариською, на неї почали звертати увагу чоловіки. Як писала американська преса, дівчина зазвичай закохувалася в чоловіків, старших за себе.

Левінскі і Клінтон

У листопаді 1995 року 22-річна Моніка Левінскі прийшла на стажування в Білий дім. Пропрацювавши там два роки, вона була переведена в Пентагон. Секс-скандал вибухнув вже після того, як дівчина покинула Білий дім. Молода Левінскі мала необережність "по секрету" переказувати по телефону подробиці своїх інтимних зустрічей з тодішнім президентом Біллом Клінтоном подрузі Лінді Тріпп. Та, в свою чергу, розповіла про про це прокурору Кеннету Стару, який вів інші справи по Клінтону.

Білл Клінтон і Моніка Левінскі AP

Коли про це дізналася громадськість, президент все заперечував. і дав клятву під присягою, що ніколи не мав сексуальних стосунків з Левінскі. Однак згодом все-таки зізнався, що у них був "неприпустимий контакт", після чого в США запустили процедуру імпічменту.

Як виглядає Моніка Левінскі зараз

Сенату так і не вдалося усунути Клінтона: необхідних ⅔ голосів сенаторів не зібралося. Імпічмент відхилили, Клінтон залишився на посаді до 20 січня 2001 року – завершення свого президентського терміну. Згодом суд виніс рішення по неповаги до правосуддя, призупинив ліцензію на юридичну практику Клінтона на 5 років і оштрафував його на $ 90 тис.

Як живе Моніка Левінскі

Клінтон пояснив, що роман з 22-річною дівчиною був для нього способом відволіктися від роботи. За його словами, робота президентом США – це "бій на 15 раундів, який розтягнувся на всі 30". Він додав, що стосунки з Левінскі стали вчинком, яки він здійснював, щоб впоратися зі своїми проблемами протягом багатьох років.

У 1999 році Моніка Левінскі публічно вибачилася за те, що була причетна до цього скандалу. Клінтон, у свою чергу, так цього і не зробив. І якщо йому вдалося відновити свою репутацію завдяки дружині і зв'язків, то у Моніки справи йшли набагато гірше.

Чим займається Моніка Левінскі після скандалу

Вона не змогла продовжити працювати в уряді. Крім того, дівчину почали цькувати в ЗМІ, її особистість стала предметом жартів і глузувань, тому вона змушена була переховуватися і вести самітницький спосіб життя.

Кілька невдалих спроб створити власний бізнес з тріском провалилися. Вона працювала репортером, відкрила лінію дизайнерських сумок, навіть вела ток-шоу, але нічого не принесло їй успіху. Втім, Левінскі не потребує грошей, адже її мемуари про стосунки з Біллом Клінтоном, які вийшли друком у 1999 році, принесли їй півтора мільйона доларів.

Моніка Левінскі святкує день народження

У 2014 році Левінскі нагадала про себе, опублікувавши в американському журналі Vanity Fair відверте есе про своє життя, а в березні 2015 з'явилася на конференції TED в Ванкувері, де виступила з пронизливою промовою під назвою "Ціна ганьби", присвяченою інтернет-цькуванню. Левінскі також поділилася, що у неї були психологічні проблеми через буллінг, але вона перемогла їх за останні кілька років з допомогою терапії.

З 2015 року вона виступає на конференціях і співпрацює з різними компаніями, де веде лекції та тренінги про цькування в мережі і ЗМІ. Вона змогла перетворитися з негативного героя в людину з великим досвідом і тепер ділиться ним з іншими людьми.

Восени 2018 року стало відомо, що Левінські готова вибачитися перед Хіларі Клінтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня в США померла Лінда Тріпп, що надала розголосу інтимним стосункам 42-го президента Америки Білла Клінтона і Моніки Левінскі.