Моніці Левінскі – 47: як склалося життя найскандальнішої коханки світу
У четвер, 23 липня, свій день народження відзначає "найскандальніша коханка світу" Моніка Левінскі, яка прославилася після знаменитого американського секс-скандалу з президентом Біллом Клінтоном. Їй виповнилося 47 років.
Майже 22 роки тому Моніка Левінскі виявилася, сама того не бажаючи, однією з найвідоміших жінок в світі. Тоді в пресі з'явилися інтимні подробиці її роману з американським президентом Клінтоном. Цей скандал, що закінчився судовим розглядом, серйозно вплинув на подальшу біографію і Моніки Левінскі, і Білла Клінтона, і його дружини Клінтона – Хілларі Клінтон. OBOZREVATEL вирішив згадати, що тоді трапилося і як живе зараз Моніка Левінскі.
Американська модельєр, соціальний психолог, підприємець, медійна персона Моніка Семілл Левінскі народилася 23 липня 1973 року в Сан-Франциско. Закінчивши школу, Моніка вступила до коледжу Льюїса і Кларка (Портленд, штат Орегон), де вивчала психологію. Вибір професії багато в чому був зумовлений бажанням побороти власні комплекси.
За спогадами її друзів, Моніці це вдалося повною мірою. Вона стала більш яскравою, розкутою, товариською, на неї почали звертати увагу чоловіки. Як писала американська преса, дівчина зазвичай закохувалася в чоловіків, старших за себе.
У листопаді 1995 року 22-річна Моніка Левінскі прийшла на стажування в Білий дім. Пропрацювавши там два роки, вона була переведена в Пентагон. Секс-скандал вибухнув вже після того, як дівчина покинула Білий дім. Молода Левінскі мала необережність "по секрету" переказувати по телефону подробиці своїх інтимних зустрічей з тодішнім президентом Біллом Клінтоном подрузі Лінді Тріпп. Та, в свою чергу, розповіла про про це прокурору Кеннету Стару, який вів інші справи по Клінтону.
Коли про це дізналася громадськість, президент все заперечував. і дав клятву під присягою, що ніколи не мав сексуальних стосунків з Левінскі. Однак згодом все-таки зізнався, що у них був "неприпустимий контакт", після чого в США запустили процедуру імпічменту.
Сенату так і не вдалося усунути Клінтона: необхідних ⅔ голосів сенаторів не зібралося. Імпічмент відхилили, Клінтон залишився на посаді до 20 січня 2001 року – завершення свого президентського терміну. Згодом суд виніс рішення по неповаги до правосуддя, призупинив ліцензію на юридичну практику Клінтона на 5 років і оштрафував його на $ 90 тис.
Клінтон пояснив, що роман з 22-річною дівчиною був для нього способом відволіктися від роботи. За його словами, робота президентом США – це "бій на 15 раундів, який розтягнувся на всі 30". Він додав, що стосунки з Левінскі стали вчинком, яки він здійснював, щоб впоратися зі своїми проблемами протягом багатьох років.
У 1999 році Моніка Левінскі публічно вибачилася за те, що була причетна до цього скандалу. Клінтон, у свою чергу, так цього і не зробив. І якщо йому вдалося відновити свою репутацію завдяки дружині і зв'язків, то у Моніки справи йшли набагато гірше.
Вона не змогла продовжити працювати в уряді. Крім того, дівчину почали цькувати в ЗМІ, її особистість стала предметом жартів і глузувань, тому вона змушена була переховуватися і вести самітницький спосіб життя.
Кілька невдалих спроб створити власний бізнес з тріском провалилися. Вона працювала репортером, відкрила лінію дизайнерських сумок, навіть вела ток-шоу, але нічого не принесло їй успіху. Втім, Левінскі не потребує грошей, адже її мемуари про стосунки з Біллом Клінтоном, які вийшли друком у 1999 році, принесли їй півтора мільйона доларів.
У 2014 році Левінскі нагадала про себе, опублікувавши в американському журналі Vanity Fair відверте есе про своє життя, а в березні 2015 з'явилася на конференції TED в Ванкувері, де виступила з пронизливою промовою під назвою "Ціна ганьби", присвяченою інтернет-цькуванню. Левінскі також поділилася, що у неї були психологічні проблеми через буллінг, але вона перемогла їх за останні кілька років з допомогою терапії.
З 2015 року вона виступає на конференціях і співпрацює з різними компаніями, де веде лекції та тренінги про цькування в мережі і ЗМІ. Вона змогла перетворитися з негативного героя в людину з великим досвідом і тепер ділиться ним з іншими людьми.
Восени 2018 року стало відомо, що Левінські готова вибачитися перед Хіларі Клінтон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня в США померла Лінда Тріпп, що надала розголосу інтимним стосункам 42-го президента Америки Білла Клінтона і Моніки Левінскі.