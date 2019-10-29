'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом

Голлівудська кіноакторка й топмодель Моніка Беллуччі жахнула користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом.
Так, папараці зняли зірку в Римі, коли вона прямувала до аеропорту. Для поїздки Беллуччі вибрала чорний брючний костюм. Також на ній була темна сорочка з горошками. Свій образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами. Фото зірки було опубліковано в мережі.
Моніка Беллуччі
Фото: obovsem.org
Моніка Беллуччі в молодості й зараз
Багато шанувальників зазначили, що Моніка давно вже не та красуня, якою її звикли бачити в кіно і в глянці. І акторці не завадило б задуматися про пластичні операції.
Інші ж користувачі однаково написали, що вона чудова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Моніка Беллуччі знялась у відвертій фотосесії в басейні в мокрій сукні, яка створювала враження наготи.
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