'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом

Голлівудська кіноакторка й топмодель Моніка Беллуччі жахнула користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом.

Так, папараці зняли зірку в Римі, коли вона прямувала до аеропорту. Для поїздки Беллуччі вибрала чорний брючний костюм. Також на ній була темна сорочка з горошками. Свій образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами. Фото зірки було опубліковано в мережі.

Моніка Беллуччі Фото: obovsem.org

Моніка Беллуччі в молодості й зараз

Багато шанувальників зазначили, що Моніка давно вже не та красуня, якою її звикли бачити в кіно і в глянці. І акторці не завадило б задуматися про пластичні операції.

Інші ж користувачі однаково написали, що вона чудова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Моніка Беллуччі знялась у відвертій фотосесії в басейні в мокрій сукні, яка створювала враження наготи.

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