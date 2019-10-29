Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 11:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Так постаріла, час безжальний!" Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом

3.9т Читати матеріал російською

Голлівудська кіноакторка й топмодель Моніка Беллуччі жахнула користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом.

Так, папараці зняли зірку в Римі, коли вона прямувала до аеропорту. Для поїздки Беллуччі вибрала чорний брючний костюм. Також на ній була темна сорочка з горошками. Свій образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами. Фото зірки було опубліковано в мережі.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Фото: obovsem.org

Моніка Беллуччі в молодості й зараз

Моніка Беллуччі в молодості й зараз

Новини
''Що з тобою? Так постаріла!'' Орбакайте переплутали з Пугачовою через зміни у зовнішності

Багато шанувальників зазначили, що Моніка давно вже не та красуня, якою її звикли бачити в кіно і в глянці. І акторці не завадило б задуматися про пластичні операції.

'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом
'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом
'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом

Інші ж користувачі однаково написали, що вона чудова.

'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом
'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом
'Так постаріла, час безжальний!' Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Моніка Беллуччі знялась у відвертій фотосесії в басейні в мокрій сукні, яка створювала враження наготи.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Моніка Беллуччі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel