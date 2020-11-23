Моніка Беллуччі в ролі Діви Марії викликала обурення в мережі

56-річна італійська актриса Моніка Беллуччі розлютила шанувальників новим фото в мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок з листопадового номера журналу Vogue (його можна подивитися нижче).

На кадрі знаменитість позує в наряді від Dolce&Gabbana, а на її колінах лежить чоловік. Вони скопіювали скульптурну групу "П'єта" Мікеланджело Буанаротті, де зображено зняте з хреста тіло Ісуса Христа, якого оплакує Діва Марія.

У мережі підписники почали бурхливо обговорювати знімок. Більшість вважає, що фотосесія виглядає образливою.

"Вибачте, але мені не подобається", "Це жарт, що ображає почуття людей", "Мені не подобається, що Ісуса використовують в моді", "Я видалюсь із вашого акаунту через це фото", – написали користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16-річна дочка Моніки Беллуччі Діва вперше знялася для обкладинки французької версії модного журналу Elle.