Монеточка вийшла заміж за свого продюсера. Фото

Obozrevatel Люди 10:09, 27.12.2020 Оновлено: 10:40, 27.12.2020

Російська співачка Монеточка (справжнє ім'я – Ліза Гирдимова) вийшла заміж.

22-річна артистка повідомила про радісну новину на своїй сторінці в Instagram. Співачка опублікувала знімок з обручками, на яких викарбувано напис Love blind ("Любов сліпа").

Також в Instagram-stories Монеточка поміркувала на тему раннього шлюбу. Як повідомила зірка, вона виявилася "тією самою однокласницею, яка першою серед усіх вискочила заміж".

Монеточка вийшла заміж.
Instagram Монеточки

Варто відзначити, що обранцем Монеточки став її продюсер Віктор Ісаєв. Під час програми "Вечірній Ургант" співачка розповідала, що їхні стосунки почалися з дружби. Разом вони створювали перший альбом зірки "Розмальовки для дорослих".

Монеточка і Віктор Ісаєв.
Instagram Монеточки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Монеточка в інтерв'ю Дудю порівняла Путіна з Міккі-Маусом. Вона зачитала текст нової пісні, присвяченої президенту РФ.

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