Монеточка в інтерв'ю Дудю порівняла Путіна з Міккі-Маусом

Популярна російська співачка Монеточка зачитала текст нової пісні, присвяченої президенту РФ Володимиру Путіну.

Так, зробила вона це під час інтерв'ю Юрію Дудю, зазначивши, що композиція не є агітаційною. За словами Монеточки, "цей персонаж" зацікавив її як частина життя кожного росіянина, частина їхньої культури, "як Міккі Мауса, наприклад" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не люблю присвячувати свою творчість політиці та агітації. Тут мене цікавить цей персонаж імовірніше як образ, як частина нашого життя, частина нашої культури. Це як Міккі Маус і Мона Ліза. Це те, що поруч практично з кожним росіянином. Путін завжди поруч – у Новий рік, на святах, на портреті в лікарні у дільничного лікаря. Це всюди з нами", – розповіла співачка.

Монеточка також зазначила, що ця пісня сподобалась не тільки тим, хто засуджує "безумство культу особи", але й тим, хто підтримує Путіна.

"Я так рада, що мені вдалося створити таку живу штуку, яка так по-різному розкривається в різних руках", – підсумувала вона.

Далі наводимо уривок з пісні мовою оригіналу:

ВКонтакте все знают, что я патриот,

Но даже, пускай, я не будь им,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Путин…

И пусть хоть попробует кто-нибудь там

С высокой макушки спихнуть,

Разверзнется русская твердь пополам,

Расправит медвежью грудь.

Чтоб не разгорелся протестный пожар,

Чтоб черная сила дрожала,

Старейте, пожалуйста, медленней, царь,

И крепче держите державу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський музикант та поет Вася Обломов презентував сатиричну пісню "На деревню к бабушке" з натяком президенту РФ Володимиру Путіну.