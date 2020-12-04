MONATIK заявив, що платить підопічним "хороші" гонорари: Lida Lee назвала приблизну суму

Український артист MONATIK заявив, що платить своїм підопічним Lida Lee і NiNO хороші гонорари. Самі ж дівчата зазначили, що сума їхнього заробітку в місяць становить близько 1,5 тис. доларів.

Про це йшла мова в інтерв'ю YouTube-програмі "Слава+". За словами Дмитра, його артистки отримують гроші не тільки за концерти та корпоративи, але й за рекламні проєкти (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Це досить хороші гонорари, з огляду на сьогоднішній час. Страждає зараз не тільки сфера шоу-бізнесу, а й інші. Але ми якось намагаємося тримати команду в тонусі. У кожного є своя ставка... Ми також співпрацюємо з багатьма брендами – Bacardi, Samsung, Tik tak. Це дозволяє нам триматися не тільки в музичній сфері, але ще трошки заходити в рекламу... Ще є корпоративи", – заявив артист.

Також підопічна MONATIK`a Lida Lee, відповідаючи на питання ведучого програми Слави Дьоміна, назвала свою приблизну ставку й суму заробітку в місяць.

"У мене ставка набагато більше, ніж 500 доларів... У хороші часи за місяць заробляю близько 1,5 тисячі доларів, а то й більше", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представив мюзикл нового часу "Ритм", в якому головні ролі виконали Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.