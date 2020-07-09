MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020: його назвали найкращим артистом сучасності

У четвер, 9 липня, відбулася церемонія нагородження української музичної премії YUNA-2020. Тріумфатором цього року став мультіартист MONATIK, який отримав найбільшу кількість нагород.

Так, співак отримав звання найкращого артиста сучасності, а також удостоївся таких нагород: "Найкращий альбом", "Найкраща пісня", "Найкращий кліп", "Найкраще стадіонне шоу" і "Найкращий менеджмент артиста". До речі, з огляду на світову пандемію церемонія пройшла в форматі онлайн-трансляції на офіційному каналі премії. Усіма подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба MONATIK`a.

"MONATIK – Бог музики. Стадіонне шоу – це знакова подія для сучасної поп-музики", – саме так назвали співака члени експертної ради музичної премії у прямому ефірі.

MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020

Нагадаємо, що у 2019 році MONATIK зібрав 60 тисяч глядачів на стадіоні "Олімпійський" в рамках шоу "LOVE IT ритм". А в рамках світового туру співака його побачило понад 20 країн, серед яких США, Великобританія, Канада, Швейцарія, Німеччина, Данія, Швеція, Франція та інші.

Також зазначимо, що перемогу в номінаціях "Найкраща пісня" і "Найращий альбом" MONATIK отримав з однойменними роботами – "LOVE IT ритм". До речі, за рік даний альбом артиста отримав статус двічі платинового.

Концерт MONATIK в НСК "Олімпійський" (фото – vogue.ua)

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