"Схожий на Коляденко": MONATIK розсмішив кумедними фото в капелюсі

Популярний український співак MONATIK розсмішив мережу фото, на яких позував в класичному костюмі та у величезному капелюсі від бренду Alexander Wang.

Так, у такому вигляді артист разом з дружиною Іриною відвідав церемонію вручення міжнародної музичної премії Brit Awards 2020. Відповідні знімки MONATIK опублікував на своїй сторінці в Instagram.

MONATIK Фото: glavcom.ua

MONATIK з дружиною Іриною Фото: instagram/monatik_official

MONATIK з дружиною на премії Brit Awards 2020 Фото: instagram/monatik_official

"Ви напевно запитаєте, що це у мене за цікавий капелюх на голові? А я вам скажу: я вибрав найбільший, тому що у мене буде багато спогадів і дуже багато емоцій. І всі потрібно помістити в одну голову. Тому, це капелюх спогадів, щоб всі ці емоції привезти додому", – пояснив свій вибір співак.

MONATIK розсмішив мережу капелюхом Фото: instagram/monatik_official

MONATIK в капелюсі від бренду Alexander Wang Фото: instagram/monatik_official

Шанувальники в коментарях під фото MONATIK`а зазначили, що він в цьому капелюсі "схожий на Коляденко". А також написали, що він "смішний, але одночасно крутий".

"Схожий на Коляденко в цьому капелюсі", "Діма, капелюх у тебе супер", "Це Коляденко в образі?", "Діма, ваш капелюх зробив мій день", "Діма Коляденко номер 2", "Шапка така смішна", "Це круто. Незвично. Помітно. Мені ідея з цієї шапочкою дуже сподобалася", – висловилися люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK порився в брудних підгузках і посипав голову вугіллям на Comment Out.

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