MONATIK розповів про вихід документального фільму "Людина, що вічно танцює". Яскраве відео
У річницю стадіонного шоу "LOVE IT ритм", яке відбулося 1 червня 2019 року, український мультиартист MONATIK анонсував вихід документального фільму-біографії "Людина, що вічно танцює".
У тизері документальної стрічки співак вперше показав маму і бабусю, яка зачитує дитячі листи артиста собі дорослому (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
Артист, який ніколи раніше не показував свою сім'ю і кадри з особистого архіву, зважився поділитися історією свого шляху довжиною в 10 років, феєричним щаблем якого стало шоу на НСК "Олімпійський".
Також, інтерв'ю для байопіку дають шкільні вчителі MONATIK, друзі дитинства, команда мультиартиста, яка з ним поруч з самого початку творчого шляху.
Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває й сьогодні. Режисером фільму-біографії виступає Артем Григорян, який фіксує основні бекстейдж-історії команди артиста з 2015 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, яскраве шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" в 2019 році відвідало понад 60 тисяч осіб. Над створенням працювала величезна команда людей: понад 100 компаній-підрядників, три групи дизайнерів стилю, 12 найкращих танцюристів. Було використано більше 1000 світлових приладів. Сцена на шоу MONATIK була заввишки з 9-поверховий будинок, а на 136 одиниць одягу балету було використано понад півмільйона кристалів. Детальніше про "LOVE IT ритм" в цифрах читайте за посиланням.