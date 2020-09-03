MONATIK презентував мюзикл із популярними артистами та вразив мережу. Відео

Мультиартист MONATIK презентував мюзикл нового часу "Ритм", в якому головні ролі виконали Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.

Відповідне відео в стилі 2000-х було опублікувано на офіційному YouTube-каналі MONATIK'а. Так, усі події сюжету відбуваються в місці, яке має назву "Ритм" (щоб переглянути мюзикл, доскрольте сторінку до кінця).

KADNAY у мюзиклі "Ритм". Пресслужба Монатіка

"Мюзикл – це давня мрія, адже там є все, що я так люблю, музика, танці, ритм, гумор, стиль, яскраві локації і безмежно талановиті артисти. Мені б дуже хотілося, щоб люди, які подивляться цей мюзикл відволіклися від щоденних проблем і сірих думок у голові, згадали про те, що є місце для радості, свята і танцю", – поділився MONATIK.

TAYANNA в мюзиклі "Ритм". Скриншот

Так, артист не тільки зіграв у мюзиклі, але й став його сценаристом. Шанувальники прийшли в захват від його відеороботи.

"Вкотре переконуюся, що Монатік – геній сучасності. Дивився на одному диханні, вийшло неймовірно красиво. Підбірка артистів чудова", "Мюзикл дуже позитивний і прикольний", "Спасибі, що зробили мій день! Це найкраще, що було за останній час", – написали в коментарях під мюзиклом.

У мережі в захваті від відеороботи. Скриншот YouTube

Користувачам сподобався мюзикл. Скриншот YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рок-гурт The Hardkiss і мультиартист MONATIK презентували спільну україномовну композицію "Кобра" та кліп на неї.