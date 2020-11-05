MONATIK презентував новий хіт разом зі своїми підопічними. Відео

Український артист MONATIK разом зі своїми підопічними Lida Lee і NiNO об'єдналися для запису нового осіннього хіта і кліпу "РитмоLOVE".

Прем'єра візуалізується високотехнологічним інноваційним відеокліпом, режисером якого виступила Таню Муінне, а оператором став Микита Кузьменко. Ролик опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Основою нового відео став музичний хіт-бенгер від "Звучить Production" – "РитмоLOVE". У кліпі представлено найстильніші тренди сезону осінь-зима 2020-21: роборука, інсталяція зі світлодіодних астер, програмована стрічка-скакалка з led матеріалів, ефекти й лазери, які гіпнотизують.

MONATIK знявся в новому кліпі. Пресслужба

Сети декорацій створювалися артдепартаментом Олени Гаджилової. Стильні образи героїв відеокліпу, детально опрацьовані групою стилю Ольги Жижко, представляють різні покоління, які об'єднуються якістю ритму кожного з артистів.

"РитмоLOVE – це спосіб життя головних героїв відео. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм у кожному кроці, русі, шумі міста, у кожному звуці навколо і неможливо зупинитися. Різні покоління, різне бачення, різні особистості, але їх об'єднує одна суперсила – одне почуття... Ритму!" – поділився враженнями MONATIK.

Зірки кліпу "РитмоLove". Пресслужба

Кадр з кліпу "РитмоLove". Пресслужба

Кадр з кліпу "РитмоLove". Пресслужба

Кадр з кліпу "РитмоLove". Пресслужба

Кадр з кліпу "РитмоLove". Пресслужба

"РитмоLove – це кожен із нас. Одного разу нас звела музика. Ми зловили той самий Ритм. Ритм, який став частиною кожного з нас, звук якого пробуджує кожну клітинку і якусь особливу, свою суперсилу", – додала співачка Lida Lee.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представив мюзикл нового часу "Ритм", у якому головні ролі виконали Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.