MONATIK презентував нову версію легендарного стадіонного шоу "LOVE IT ритм"
На стрімінговій платформі Apple Music відбувся реліз аудіоверсії знаменитого стадіонного шоу українського мультиартиста MONATIK "LOVE IT ритм".
Спільно з Apple Music хітмейкер презентував шоу в інноваційному форматі – стрімінгова платформа вперше випустила аудіореліз шоу із живим звуком, поєднавши його з live-виступами, повідомила пресслужба MONATIK.
"Відтепер наш #ГородКоторыйLoveItРитм можна не тільки побачити на просторах інтернету, але і послухати, прислухатися, і, можливо, почути щось нове, згадати щось дуже важливе... Наприклад, емоції, яких нам сьогодні так не вистачає, почуття свободи", – поділився враженнями артист.
Також MONATIK подякував усім своїм прихильникам за підтримку, адже без неї реалізація проєкту була б неможливою. Музикант зазначив, що спогади про шоу допоможуть разом із фанами "створити літо і здоровий час".
"Місто Ритму, яке будувалося більше року, кипіло шаленими емоціями та енергетикою – зникло назавжди, залишивши добрі спогади та емоції в наших відкритих серцях, пам'яті в цьому альбомі. Я вдячний всім, хто в той, такий особливий перший день літа 2019, був із нами. Можу з гордістю сказати, що цей альбом ми зробили разом із вами. Ви – головна його емоція і основний вітамін! Давайте візьмемо навушники, увімкнемо голосніше альбом і разом почнемо створювати літо і добрий, здоровий час", – додав MONATIK.
Щоб прослухати live-проєкт стадіонного шоу MONATIK на Apple Music – переходьте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" відвідало понад 60 тисяч осіб. Над створенням працювала величезна команда людей: понад 100 компаній-підрядників, 3 групи дизайнерів стилю за образами, 12 найкращих танцюристів. Було використано понад 1000 світлових приладів. Сцена на шоу MONATIK була заввишки з 9-поверховий будинок, а на 136 одиниць одягу балету було використано понад півмільйона кристалів. Детальніше про "LOVE IT ритм" у цифрах читайте за посиланням.