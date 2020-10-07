MONATIK показав рідкісні фото зі старшим сином і зворушив мережу

Український мультиартист MONATIK (Дмитро Монатік) оприлюднив архівні знімки, на яких зображений його старший син Данило.

Відповідні знімки він опублікував на особистій сторінці в Instagram. Публікацію артист присвятив дню народження хлопчика – 7 жовтня Данилу виповнилося п'ять років.

"Ти вибрав цей день. Ти з'явився саме в цей день, і все перевернулося. Все змінилося. Все засяяло, закрутилося! Я так тобі вдячний! Даня, цілком можливо, одного разу ти зареєструєшся тут і обов'язково, з властивою тобі цікавістю, доскролиш до цього поста! Тому я пишу це і тут, щоб ти почитав і згадав, який ти справжній, скромний, сильний, щасливий, чистий душею і найчесніший! Я пишаюся тобою, як сином, пишаюся тобою, як старшим братом, пишаюся тобою, як другом. Завжди будь гідним! З першим ювілеєм тебе, наш старшенький Даня", – прокоментував публікацію MONATIK.

Розчулені шанувальники й колеги мультиартиста також приєдналися до привітань, залишивши безліч теплих слів в коментарях до посту.

"Ох, Діма! Пробрав до сліз! Нехай росте на радість!", "З днем народженням прекрасного, світлого малюка!", "Дуже щирий і зворушливий пост! З іменинником! Всіх благ вашій чудовій сім'ї!", "Аж розплакалася", "Мурашки... З днем народження сина", – написали люди.

Нагадаємо, що у Дмитра Монатіка і його дружини Ірини двоє синів – п'ятирічний Данило і трирічний Платон. Довгий час зіркова пара не показувала своїх дітей публіці та не ділилася в соцмережах фото, на яких видно їхні обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак MONATIK вперше показав обличчя молодшого сина Платона.