MONATIK і Брежнєва вразили мережу спільний кліпом

Український мультиартист MONATIK і співачка Віра Брежнєва презентували спільний хіт "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Прем'єра треку і кліпу відбулася у четвер, 11 червня. Композиція увійшла до альбому Віри Брежнєвої "V". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

MONATIK і Віра Брежнєва Пресслужба

Так, в ролику артисти влаштували запальні танці біля басейну. Їх постановкою займався Денис Стульников.

Кліп створювала команда мультиартиста – режисер Таню Муінньйо і оператор Микита Кузьменко, стилізацію образів розробляла Ольга Жижко.

MONATIK і Віра Брежнєва Пресслужба

"У нас вийшло дуже круте і незвичайне відео! Нереальна локація, люди, музика! На майданчику було спекотно, а настрій – свято, і я впевнена, нам вдалося передати цей вайб! Після тривалої самоізоляції, всім потрібна класна "ВЕЧЕРиНОЧКА", – розповіла про кліп Віра Брежнєва.

MONATIK і Віра Брежнєва Пресслужба

З нагоди гучної прем'єри MONATIK також зворушливо звернувся до шанувальників (текст наводимо мовою оригіналу):

Каким бы это лето ни было...

Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые,

и все, что вдруг пошло не так,

наладится, как можно быстрее.

Мы обязательно станцуем, что умеем.

А танцы ведь умеют поднимать любое настроение...

Плюс... Лето пришло.

Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас.

Давай осуществим все то, во что мы верили!

Все, что затеяли...

Все, что однажды зацепило нас!

Сейчас! Мы приглашаем Вас на вечериночку нового времени!

С любимыми людьми.

Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии!

Будьте здоровы, вечером и ночью, днем и утром.

Каждый день недели.

И помните... Про танцы.

Ведь танцы – это каждым мигом наслаждение!

Мы не настаиваем, но предлагаем!

Давайте просто отдохнем, ну хоть на пять минут,

от ожидания будущего, которого совсем не знаем...

И да! Теперь понятно окончательно,

хотя на это подозрения были ранее.

Вера в любовь спасает мир! А давайте с нами!

MONATIK і Віра Брежнєва Прес-служба

Шанувальники музикантів прийшли в захват від нової роботи. У коментарях під кліпом вони відзначили, що пісня стане головним хітом літа. а також назвали її "коханням з першої ноти".

MONATIK і Віра Брежнєва Пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK анонсував вихід документального біографічного фільму "Людина, що танцює вічно".