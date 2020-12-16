MONATIK, DOROFEEVA, NK і Білик: зірки знялися в зворушливій фотосесії заради безпритульних тварин

Відомі українські артисти взяли участь у зйомках соціального фотопроєкту на підтримку безпритульних тварин. У 2020 році до ініціативи приєдналися MONATIK, DOROFEEVA, Настя Каменських (NK), Alekseev, KAZKA, Ірина Білик та багато інших.

Так, артисти знялися для календаря разом із тваринами з притулку, який розташований під Києвом. Про це повідомила пресслужба MONATIK (щоб подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

MONATIK і його підопічні Lida Lee та Nino Basilaya. Пресслужба

"Проєкту п'ять років. Ми розуміємо, наскільки зараз складний час для кожного, і як важко сьогодні через пандемію думати не тільки про своє здоров'я і збереження бізнесу, але й допомагати тим, хто без нас не може. Наше завдання – привернути увагу до проблеми бездомних тварин і донести меседж необхідності допомоги притулкам, які не фінансуються ні бюджетними, ні грантовими організаціями", – розповіла організаторка і засновниця проєкту Олександра Малиновська.

Настя Каменських сфотографувалася на підтримку бездомних тварин. Пресслужба

Надя Дорофєєва знялася для календаря на підтримку бездомних тварин. Пресслужба

Календар вийде у грудні 2020 року. Всі кошти, отримані від його продажу, будуть спрямовані на підтримку бездомних тварин.

Ірина Білик у фотосесії в підтримку тварин. Пресслужба

KAZKA сфотографувалася на підтримку бездомних тварин. Пресслужба

Алексєєв у фотосесії на підтримку безпритульних тварин. Пресслужба

Мішель Андраде знялася у фотосесії заради бездомних тварин. Пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські зірки об'єдналися проти насильства над жінками та записали зворушливе відео. До зйомок ролика приєдналися Маша Єфросиніна, MONATIK, Оля Полякова, Юлія Саніна та багато інших.