Молодые и знаменитые: топ-5 звезд Украины новой волны

10 листопада відзначають Всесвітній день молоді. В останні роки в Україні набули славу безліч молодих артистів.

Вокалістка популярної групи KAZKA Олександра Зарицька, яка народилася 1992 року, Melovin (1997 рік), який підірвав своїм виступом "Євробачення 2018", Мішель Андраде (народилася в 1996-му) – OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про наймолодших і популярних зірок України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька фото: facebook.com/kazka.band

Олександра Сергіївна Зарицька народилася 3 серпня 1992 року в Харкові. Брала участь в шоу "Голос країни" і "Х-фактор". Зараз дівчина є солісткою групи KAZKA, хіт якої "Плакала" займав перші рядки в світових чартах в 2018 році.

Melovin

Melovin народився 11 квітня 1997 року в Одесі. Справжнє ім'я - Костянтин Миколайович Бочаров. Melovin – український співак, композитор, музикант. Переможець 6-го сезону вокального шоу "Х-Фактор". Представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018", посівши 17-те місце.

Мішель Андраде

Мішель Андраде фото: Pinterest

Мішель Андраде – українсько-болівійська співачка, яка брала участь в 4 сезоні проекту "X-фактор". Народилася 10 листопада 1996 року в Болівії. Її мати за національністю – українка, а батько – болівієць. У 2010 році у віці 13 років вона переїхала до Києва. Дівчина виконує хіти на 5 мовах.

MARUV

MARUV фото: facebook.com/MaruvOfficial

MARUV – українська співачка, композитор, поетеса і продюсер. Справжнє ім'я – Анна Борисівна Корсун. Народилася 15 лютого 1992 року в Павлограді. Живе в Києві. Музичні напрями: поп, електронна музика. MARUV – переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, однак після скандалу, що розгорівся через її гастролі по Росії, відмовилася представляти Україну на конкурсі.

ALEKSEEV

ALEKSEEV фото: facebook.com/alekseevofficialpage

ALEKSEEV – справжнє ім'я Микита Володимирович Алєксєєв – народився 18 травня 1993 в Києві. Півфіналіст українського проекту "Голос країни". Хіт ALEKSEEV "П'яне сонце" набув статусу платинового синглу в iTunes, а також потрапив до топ-100 світового чарту Shazam за підсумками одного з тижнів. ALEKSEEV також представляв Білорусь на міжнародному конкурсі "Євробачення-2018" з піснею Forever.

Раніше OBOZREVATEL писав, що внучка Михайла Боярського похвалилася пишними формами на новому фото. У своєму Instagram 20-річна Катерина часто публікує знімки, на яких позує у відвертих нарядах, що підкреслюють спокусливу фігуру.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся