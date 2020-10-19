Молодший син співачки Валерії вперше стане батьком

21-річний син співачки Валерії Арсеній Шульгін, який в серпні 2020 року одружився зі своєю коханою Ліаною Волковою, вперше стане батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з вагітною дружиною. Стать дитини пара поки тримає в секреті (фото дивіться нижче).

"1+1 = 3. У нас буде дитина. Відчуваю себе неймовірно щасливим. Плід нашої величезної любові. Люблю тебе сильно-сильно, Ліана Шульгіна", – написав Арсеній.

Арсеній та Ліана Шульгіни стануть батьками. Instagram Арсеній Шульгін

Його 22-річна дружина також розповіла радісну новину шанувальникам у своєму Instagram-акаунті. Відзначимо, вже на весіллі Волкову підозрювали в вагітності – на святі вона була в платті, яке приховувало кругленький живіт. Однак підтверджувати ці новини молодята не поспішали.

"Ростемо. Не передати словами, що ми відчуваємо зараз. Історія нашого кохання буде бігати по дому... Я люблю тебе безмежно, Арсеній Шульгін", – прокоментувала Ліана.

Про стосунки Арсенія з Ліаною стало відомо наприкінці 2019 року, коли пара потрапила в аварію. Пропозицію дівчині син співачки зробив у липні 2020 року. Про обраницю Шульгіна відомо, що вона вчилася на юридичному факультеті, а також була моделлю.

Арсеній Шульгін вперше стане батьком. Instagram Арсеній Шульгін

Син зірки поділився радісною новиною. Instagram Арсеній Шульгін

Ліана Шульгіна вперше стане мамою. Instagram Ліана Шульгіна

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