Молодший син співачки Валерії вперше стане батьком

21-річний син співачки Валерії Арсеній Шульгін, який в серпні 2020 року одружився зі своєю коханою Ліаною Волковою, вперше стане батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з вагітною дружиною. Стать дитини пара поки тримає в секреті (фото дивіться нижче).

"1+1 = 3. У нас буде дитина. Відчуваю себе неймовірно щасливим. Плід нашої величезної любові. Люблю тебе сильно-сильно, Ліана Шульгіна", – написав Арсеній.

Його 22-річна дружина також розповіла радісну новину шанувальникам у своєму Instagram-акаунті. Відзначимо, вже на весіллі Волкову підозрювали в вагітності – на святі вона була в платті, яке приховувало кругленький живіт. Однак підтверджувати ці новини молодята не поспішали.

"Ростемо. Не передати словами, що ми відчуваємо зараз. Історія нашого кохання буде бігати по дому... Я люблю тебе безмежно, Арсеній Шульгін", – прокоментувала Ліана.

Про стосунки Арсенія з Ліаною стало відомо наприкінці 2019 року, коли пара потрапила в аварію. Пропозицію дівчині син співачки зробив у липні 2020 року. Про обраницю Шульгіна відомо, що вона вчилася на юридичному факультеті, а також була моделлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в актора гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" (Новий канал) і кума Сергія Притули Володимира Жогла народився син. Хлопчик з'явився на світ у Львові.