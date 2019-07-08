Молодша сестра Лободи завела мережу пляжними фото

Молодша сестра скандальної співачки Світлани Лободи Ксенія, яка нещодавно вийшла заміж, завела мережу пікантними знімками.

Так, фото 26-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в синьому купальнику, який відмінно підкреслив її струнку фігуру. Свій образ Ксенія доповнила пляжною накидкою чорного кольору і капелюхом.

"Прекрасне полонить назавжди. До нього не можеш охолонути", — написала сестра Лободи.

Світлана Лобода з сестрою Ксенією Фото: "Комсомольская правда"

Ксенія Лобода Фото з Instagram

Ксенія Лобода Фото з Instagram

Ксенія Лобода Фото з Instagram

Зазначимо, про сестру Лободи Ксенію відомо небагато. Дівчина народилася в серпні 1992 року, живе в Києві. Вона захоплюється подорожами і модельною діяльністю. Її чоловіком став український бізнесмен Артем Аурсаліді, який не веде публічне життя.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фотографії Ксенії Лободи, якими вона ділилася з підписниками останнім часом.

Ксенія Лобода у відвертому купальнику Фото з Instagram

Ксенія Лобода сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ксенія Лобода Фото з Instagram

Ксенія Лобода сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ксенія Лобода продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ксенія Лобода у відвертому купальнику Фото з Instagram

Ксенія Лобода сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша сестра Лободи Ксенія вийшла заміж 27 червня 2019 року. Світлана на весіллі сестри відзначилася вульгарним танцем, в якому була задіяна і її дочка Єва.

Після весілля Ксенії Лободи в мережі спалахнула хвиля чуток про те, що і сама Світлана незабаром піде під вінець (до цього 36-річна артистка жодного разу не виходила заміж офіційно).

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