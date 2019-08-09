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Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

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У п'ятницю, 9 серпня, в Москві пройшла церемонія прощання і похорони відомого російського шансоньє Віллі Токарєва. Артист помер 4 серпня на 85-му році життя.

Біля труни співчуття приймала третя дружина співака — Юлія Бедінська-Токарєва. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає молода вдова.

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Віллі Токарєв

Фото: unian.ne

Останні 20 років Віллі Токарєв прожив з третьою дружиною — кінознавцем Юлією Бедінской. Вона молодша за нього на 43 роки. Пара познайомилася в московському метро, і відтоді не розлучалася.

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Віллі Токарєв з дружиною

Фото: aif.ru

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Віллі Токарєв з дружиною

Фото: muzh-zhena.ru

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Дружина Віллі Токарєва — Юлія Бедінська

Фото: teleprogramma.pro

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Зазначимо, що Юлія та Віллі виховувала двох дітей: 18-річну дочку Евеліну і 16-річного сина Мілена. Сім'я артиста проживає в Нью-Йорку, де у співака є нерухомість.

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Віллі Токарєв в третьою дружиною і дітьми

Фото: stuki-druki.com

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Віллі Токарєв в третьою дружиною і дітьми

Фото: stuki-druki.com

Молодша на 43 роки: як виглядає дружина покійного Віллі Токарєва

Віллі Токарєв в третьою дружиною і дітьми

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні статки.

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Особа
Віллі Токарєв
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