Молодша на 30 років і вчилася в Києві: що відомо про нову дружину Макаревича

Російський музикант, фронтмен групи "Машина времени" Андрій Макаревич, який недавно зізнався в тому, що одружився в четвертий раз, не живе разом зі своєю дружиною Ейнат Кляйн. Як з'ясувалося, ще недавно кохану рокера звали Інна Калініна, і жила вона не в Тель-Авіві, а в Києві.

Дівчина молодша музиканта на 30 років. Вона закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пише Собеседник.

Інна деякий час працювала в столиці України, а потім за програмою репатріації перебралася до Ізраїлю. У Тель-Авіві вона отримала історичну освіту і захопилася культурою Ефіопії і Близького Сходу. В результаті Ейнат відкрила туристичне агентство, в якому організовувала елітні тури по цих двох напрямках. Під час одної з таких подорожей вона і познайомилася з Макаревичем.

Через кризу бізнес Ейнат почав зазнавати збитків, тому вона знайшла нову сферу для застосування своїх підприємницьких здібностей - дівчина захопилася продажем елітних вин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак показала будинок, в якому проживає Андрій Макаревич.