Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою: гарячі фото 18+

Молодша дочка відомого режисера Стівена Спілберга 23-річна Мікаела вирішила стати порноактрисою. Вона заявила, що батько підтримав її рішення.

Дівчина розповіла, що повідомила про це батькам по відеозв'язку FaceTime та вони були заінтриговані, але не засмучені. Мікаела додала, що таким чином стане фінансово незалежною, пише The Sun (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою The Sun

"Я дуже втомилася від того, що не могла отримати вигоду зі свого тіла. І, чесно кажучи, я дуже втомилася від того, що мені говорили, що я ненавиджу своє тіло. Знімаючись в порно, я знаю, що можу задовольнити інших людей. це приємно, оскільки дозволяє мені не відчувати себе ображеною ", – розповіла дочка Спілберга.

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Вона вже встигла знятися в кількох аматорських роликах. На своїй сторінці в Instagram дівчина попередила, що буде банити хейтерів, які звинуватять її в нанесенні шкоди сімейній репутації. А потім зраділа масі позитивних відгуків від підписників.

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

Молодша дочка Спілберга стала порноактрисою instagram.com/vandal_princess

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