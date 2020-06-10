Молодого коханця Ані Лорак заскочили на дні народження дочки зірки. Фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Москві, все-таки разом з російським саунд-продюсером Єгором Глібом, незважаючи на чутки про нібито їхнє розставання.

Знімок, який підтверджує їхній союз, з'явився у Telegram-каналі "Только никому..." (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На кадрі, який свідчить про те, що Єгор був присутній на дні народженні доньки Ані Лорак Софії, продюсера видно лише на задньому плані. Автори Telegram-каналу стверджують, що він намагався сховатися від об'єктивів камер.

"Бачите на задньому плані хлопця з бородою у всьому чорному? Як би бойфренд Ані Лорак – молодий саунд-продюсер Єгор Гліб – не намагався уникнути камер, стоячи осторонь на дні народження доньки артистки, не вийшло", – йдеться у повідомленні.

День народження дочки Ані Лорак Telegram-канал Только никому

Журналісти зробили висновок, що Ані і Єгор досі разом, незважаючи на передбачення хейтерів, що різниця у віці в 14 років таки розлучить парочку.

Зазначається, що колишній чоловік артистки – турок Мурат Налчаджиоглу – на святі дівчинки помічений не був. Він привітав доньку в Instagram, оприлюднивши світлини з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак одягла весільну сукню, здивувавши фанатів.

Також Ані Лорак розгромили через зовнішній вигляд.