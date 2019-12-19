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19 грудня • оновлено в 05:33
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Молодий і в піджаку на три розміри більше: як виглядав Стьопа з "Кварталу" в 90-ті

1.4т
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У четвер, 19 грудня, відомому шоумену, артисту студії "Квартал 95" Степану Казаніну виповнюється ювілей – 45 років.

Він пройшов цікавий творчий шлях у КВК і став одним із найупізнаваніших артистів України. OBOZREVATEL пропонує згадати, як Стьопа з "Кварталу" виглядав у 1990-ті роки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Степана Казаніна - 45: Студія "Квартал 95"

Степана Казаніна - 45: Студія "Квартал 95"

instagram / kazaninstepurik

Любов до гумору у Казаніна проявилася ще у школі в місті Надим (Ямало-Ненецький автономний округ), де він створив власну команду КВК. Пізніше у Тамбовському інституті хімічного машинобудування, де він здобував освіту інженера-електромеханіка, Степан також грав у Клубі веселих та кмітливих.

Степан Казанін: як виглядав в 90-ті-е - фото тоді й зараз

Степан Казанін: як виглядав в 90-ті-е - фото тоді й зараз

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З 1993 року грав у команді КВК "Тамбовські вовки" разом із Валерієм Жидковим, а потім – у команді "Тапкіни діти", де став капітаном. Казанін брав участь у Казанській, Ханти-Мансійській, Воронезькій та Київській лігах. Що примітно, тоді шоумен був щупленьким хлопцем, який носив піджак на три розміри більше, що надавало йому ще більше комічності.

Степан Казанін: як виглядав у 90-ті – фото тоді й зараз

Степан Казанін: як виглядав у 90-ті – фото тоді й зараз

У 2002 році Степан грав у команді збірної МГУ "Незолота молодь", а також працював на тамбовському телебаченні оператором і журналістом. Участь у КВК стала для Казаніна доленосною – саме завдяки грі у київській лізі він познайомився із "95 Кварталом" і почав працювати в українському колективі.

Степан Казанін: як виглядав у 90-ті - фото тоді й зараз

Степан Казанін: як виглядав у 90-ті - фото тоді й зараз

Степан Казанін – як виглядав у 90-ті – відео

Раніше Степан Казанін розповів OBOZREVATEL про надії, що президент України Володимир Зеленський повернеться до складу створеного ним же "Кварталу".

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Степан Казанін
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 фотографии фотосессія день народження
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