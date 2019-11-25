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25 листопада • оновлено в 05:41
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Молодий, худий, в окулярах: яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських

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У цьому році виповнюється 20 років з тих пір, як виконавець Потап (Олексій Потапенко) з'явився на українській естраді.

За це час він встиг стати автором таких колективів, як "Потап і Настя", "Время и стекло", MOZGI. OBOZREVATEL пропонує пригадати, як артист виглядав на початку своєї кар'єри 20 років тому і як його змінив роман з Настею Каменських (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Молодий, худий, в окулярах: яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських

instagram.com/realpotap

Потап – справжнє ім'я Олексій Потапенко – народився 8 травня 1981 року в Києві. Батько Потапа – Андрій Потапенко – військовий, спортсмен, чемпіон СРСР з водного поло. Мати – Людмила Потапенко – спортсменка, чемпіонка світу з підводного плавання в естафеті. Дядько Потапа – дворазовий чемпіон світу з плавання.

Потап в дитинстві

Потап в дитинстві

З раннього дитинства Олексій Потапенко займався спортом, багато плавав у басейні, де працювала тренером його мама. Захоплювався водним поло (майстер спорту). Хлопчик добре навчався в школі.

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Примітно, що у Потапа немає спеціальної музичної освіти, хоча ще в школі він почав записувати власні композиції. "У шоу-бізнесі я музикант-самоучка. Я приклад того, що коли ти працюєш з ранку до вечора і в тебе є мрія і мета – ти гори звернеш. Мені ніхто не допомагав, музика, яку я робив, не була нікому потрібна, в мене не вірили, але мене з дитинства привчили бути першим у всьому, що б я не робив", – якось говорив з цього приводу Потап.

Потап в молодості

Потап в молодості

Навчаючись в університеті, Потап грав у студентській команді КВН. Потім захопився репом. У 2000-2006 роках був учасником реп-колективу "ВуЗВ" ( "Вхід у змінному взутті"). Пісня Потапа "На своїй хвилі" стала саундтреком до фільму "Один за всіх", а в 2006 році пісня, яку він записав разом з групами New'Z'Cool і XS стала саундтреком до фільму "Штольня".

У 2006 році створив дует "Потап і Настя" спільно з Настею Каменських, який став переломним в його кар'єрі і в якому Олексій Потапенко виступив в ролі продюсера, виконавця, автора текстів та музики, режисера і сценариста кліпів. З Настею його познайомили друзі.

Хітами стали їхні пісні "Не пара", "На Раёне", "Не люби мне мозги", "Чумачечая весна", "Прилелето", "Улелето" і багато інших.

У 2017 році зірки записали відеозвернення, в якому оголосили про паузу для свого дуету.

"Потап і Настя", 2006 год

"Потап і Настя", 2006 год

Однак в травні 2019 року Потап випустив ліричний трек і кліп "Константа", який став публічним освідченням в коханні Насті Каменських. Пісня стала відповіддю на хіт Насті – "Обіцяю". Весілля зірок відбулася в цей же день.

"Потап і Настя"

"Потап і Настя"

Якщо порівнювати зовнішність Потапа зараз з тим, як він виглядав у молодості, то видно, що на зорі своєї кар'єри артист був набагато більш худорлявим.

Молодий, худий, в окулярах: яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських

instagram.com/realpotap

Однак загалом чоловік Насті Каменських не сильно змінив свій улюблений стиль. Він, як і раніше, вважає за краще носити спортивні костюми, кепки і кросівки. При цьому Потап позбувся бандани, а в гардеробі з'явилися піджаки і шкірянки. До того ж, зовнішність з роками стала мужнішою, особливо, коли у нього відростає акуратна борідка.

Молодий, худий, в окулярах: яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських

instagram.com/realpotap

Багато шанувальників Потапа відзначають, що після весілля з Каменських він помітно помолодшав.

А недавно сама Настя Каменських в сюжеті програми "Життя відомих людей" розповіла, як привчила Потапа знову займатися спортом і поділилася секретом молодості.

Молодий, худий, в окулярах: яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських

"Я почала сама займатися спортом, правильно харчуватися, стежити за собою і потім Олексій побачив, які у мене результати, і так – а я теж так хочу. Ось я вам скажу рецепт молодості. Єдиний – це спорт, правильне харчування і, звичайно, гарний настрій. Ну і любов теж! звичайно, звичайно любов. Воно дійсно додає тобі енергії. Сили", – заявила Настя.

ПТП & NK @kamenskux # ВТП #nk

Допіс, Поширення Oleksii Potapenko (@realpotap)

Також співачка в програмі "Світське життя" зізналася, що вона жайворонок, чого не скажеш про її чоловіка. Але вона вже привчила коханого раніше лягати спати.

"Нещодавно ми зайшли в спальню о 8 годині вечора і він каже: "Що ти зі мною зробила? Я був нормальним хлопцем. Тепер я заходжу до спальні і для мене це нормально – в 8 вечора я вже хочу спати", – поділилася виконавиця.

Крім того, Каменських зізналася, що коли вони з Потапом майже щоранку бігають в ботсаду імені Гришка, то люди не соромляться фотографувати їх прямо під час пробіжки. І Настю з Потапом це не ображає, оскільки, зазначила зірка, їй подобається, що вони з чоловіком несуть спорт у маси.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про неприємний інцидент, який стався з ним у стриптиз-клубі. Він зазначив, що під час гастролей відвідував подібні заклади.

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Автор
Аліна Мельник
Особи
Олексій Потапенко (Потап) "Потап і Настя" Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
музика шоу-бизнес зірки
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