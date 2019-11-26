Молодий, худий, грав з Мартиросяном: як виглядав скандальний "Юзик" в 90-е

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков у вівторок, 26 листопада, святкує свій день народження.

Так, йому виповнюється 45 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як він виглядав в молодості: до політики та знайомства з президентом України Володимиром Зеленським, з яким вони були учасниками гумористичної студії "Квартал 95".

Юрій Корявченков Фото: narodna-pravda.ua

Юрій Корявченков почав свою кар'єру у світі гумору ще в 90-х роках. У 1995-му він грав в КВК з командою з Кривого Рогу "Криворізька шпана", яка пізніше об'єдналася з командою "Сибірські богатирі". У 1996 році вже під назвою "50 на 50" гумористи виступали у Вищій Лізі. На архівному відео, яке нам вдалося знайти на просторах мережі, видно, що тоді Юрій був дуже худим і підтягнутим. Також зазначимо, що він грав разом з російським коміком і нинішньої зіркою Comedy Club Гаріком Мартиросяном (відео дивіться нижче).

Гарік Мартиросян та Юрій Корявченков Скріншот з відео

Гарік Мартиросян та Юрій Корявченков Скріншот з відео

Гарік Мартиросян та Юрій Корявченков Скріншот з відео

Пізніше Корявченков познайомився з майбутнім "кварталівцем" Олександром Пікаловим. Хлопці почали виступати за "Збірну Дніпропетровська". Незабаром, а саме у 1997 році, він став членом "Збірної Кривого Рогу", яка згодом перетворилася в "Квартал 95". Колишній комік пробув в команді аж до 2019 року. Після чого пішов у політику.

"Квартал 95" в молодості Фото: liza.ua

"Квартал 95" в молодості Фото: viva.ua

"Квартал 95" до відходу Зеленського і Корявченкова Фото: mediananny.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото, на якому зображений президент України Володимир Зеленський, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков та інші учасники студії "Квартал 95". Цей знімок був зроблений в кінці 90-х.

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