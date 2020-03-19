Молодий чоловік, пластика чи санаторії: в чому секрет молодості 70-річної Бабкіної

Російська народна співачка Надія Бабкіна 19 березня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 70 років.

Бабкіна давно відома тим, що виглядає набагато молодше свого віку. Багато шанувальників артистки дивуються, як їй це вдається. До ювілею співачки OBOZREVATEL дізнавався, в чому секрет молодості та підтягнутої фігури зірки.

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна народилася 19 березня 1950 року в місті Ахтубинск Астраханської області Росії. Першим чоловіком Надії був музикант Володимир Засєдатєлєв. Шлюб з ним проіснував 17 років.

2003 року обранцем Бабкіної став Євген Горшечков (Гор), молодший від неї на 30 років. При цьому зараз їх пара виглядає досить гармонійно, адже зовні артистка практично не поступається молодому чоловікові.

Надія Бабкіна та її чоловік Євген Гор instagram.com/ngbabkina

Дивовижно молоду зовнішність Бабкіної часто називають результатом багатьох пластичних операцій і косметичних процедур, зокрема уколів краси.

Але водночас косметолог Маріят Мухіна вважає, що Надія Бабкіна виглядає молодо завдяки тому, що веде здоровий спосіб життя, відвідує санаторії та одружена з молодим чоловіком. "Ми знаємо, що ті жінки, чоловіки яких молодше, виглядають набагато краще, це по статистиці", – каже фахівець.

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Крім обличчя без зморшок, Надія Бабкіна також може пишатися і доволі стрункою фігурою: останнім часом зірка схудла на 36 кг.

Скинути вагу їй допомогли дробове харчування, спорт і гарний настрій. Бабкіна якось зізналася в інтерв'ю, що замість дієт використовує метод своєї подруги актриси Нонни Гришаєвої: 8 та 16. Так, 8 годин на добу можна їсти що завгодно, але в інші 16 потрібно відмовитися від їжі.

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна instagram.com/ngbabkina

Надія Бабкіна та Ігор Ніколаєв instagram.com/ngbabkina

Раніше OBOZREVATEL писав, що 69-річна Надія Бабкіна відверто розповіла про роман з одруженим чоловіком.

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