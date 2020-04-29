40-річний російський співак і чоловік Надії Бабкіної Євген Гор повідомив, що 70-річну співачку випишуть з лікарні через 7-10 днів.

Про це артист написав на особистій сторінці в Instagram.

Євген Гор і Надія Бабкіна starhit.ru

Так, за словами Євгена, Надія вже "рветься в бій".

"Поспішаю повідомити вам, що ми кожного дня на зв'язку. У неї вже, як завжди, планів мільйон і вона рветься в бій. Насилу вдається приборкати енергію. Лікарі планують відпустити її додому через 7-10 днів уже повністю здоровою! Дуже дякую ще раз всім, хто вірив і був поруч", – написав Гор.

Євген Гор і Надія Бабкіна kp.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв.

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