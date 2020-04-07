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7 квітня • оновлено в 07:53
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Молодий чоловік Бабкіної розповів про її стан

3.6т
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Чоловік 70-річної російської співачки Надії Бабкіної, яку в ніч на 7 квітня ввели в медикаментозну кому через коронавірус, Євген Гор спростував госпіталізацію артистки.

Про це пише видання МК.

Євген Гор і Надія Бабкіна

Євген Гор і Надія Бабкіна

starhit.ru

Так, у коментарі виданню Євген заявив, що Бабкіна знаходиться вдома.

"Це абсолютний фейк, вона сидить вдома, займається господарством і немає навіть температури", – стверджує Гор.

Євген Гор і Надія Бабкіна

Євген Гор і Надія Бабкіна

womanhit.ru

Варто зазначити, що 6 квітня росЗМІ повідомили, що зараз співачка знаходиться в одній з приватних клінік Підмосков'я. Артистка відчула себе погано ще 1 квітня. Тоді її відвезли до лікарні з пневмонією, де зробили тест і підтвердили коронавірус.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

popcake.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 23-річної дочки скандально російського актора Охлобистіна, який підтримує терористів "Л / ДНР", виявили коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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