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26 лютого • оновлено в 16:51
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Молода наречена Павліка розповіла про секс з 54-річним співаком

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Наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася подробицями інтимного життя з артистом.

Так, про стосунки із зіркою дівчина розговорилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Instagram @repyahovakate

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Зокрема, Реп'яхова зізналася, як їм з Павліком вдається підігрівати пристрасть у відносинах.

"У нас якісь свої, коли ми в розлуці, прикольчики, листування завжди. Я йому відправила фотографію у такому роді. Мені потім наснився сон, що у мене зламали мій телефон, і ця фотографія поширилася на ТБ", – каже Катерина.

Крім того, дівчина розповіла, що іноді вони зі співаком відвідують магазини для дорослих.

При цьому, за словами Реп'яхової, в сексі Павлік абсолютно спокійний:

"Віктор у сексі не якийсь монстр, що йому тільки цього й дай. Ні, він абсолютно спокійний, і так було завжди. Якщо він когось захоче десь вжарити за кутом, то це точно не про нього".

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Instagram @repyahovakate

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Instagram @repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерини Репяхової. Пізніше дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування в мережі через роман з Павліком.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Віктор Павлик
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
ой, как это всем интересно...а в памперсах еще не ходит ?
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