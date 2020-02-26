Молода наречена Павліка розповіла про секс з 54-річним співаком

Наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася подробицями інтимного життя з артистом.

Так, про стосунки із зіркою дівчина розговорилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік Instagram @repyahovakate

Зокрема, Реп'яхова зізналася, як їм з Павліком вдається підігрівати пристрасть у відносинах.

"У нас якісь свої, коли ми в розлуці, прикольчики, листування завжди. Я йому відправила фотографію у такому роді. Мені потім наснився сон, що у мене зламали мій телефон, і ця фотографія поширилася на ТБ", – каже Катерина.

Крім того, дівчина розповіла, що іноді вони зі співаком відвідують магазини для дорослих.

При цьому, за словами Реп'яхової, в сексі Павлік абсолютно спокійний:

"Віктор у сексі не якийсь монстр, що йому тільки цього й дай. Ні, він абсолютно спокійний, і так було завжди. Якщо він когось захоче десь вжарити за кутом, то це точно не про нього".

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік Instagram @repyahovakate

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік Instagram @repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерини Репяхової. Пізніше дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування в мережі через роман з Павліком.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал